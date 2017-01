Zehn Kubikmeter SilvestermÃ¼ll

artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (MOZ) Viel war in der Stadt am Montagvormittag nicht mehr zu sehen vom Müll, der in der Silvesternacht angefallen ist. Zwischen acht und zehn Kubikmeter hatten die Mitarbeiter des Bauhofes bis zum Nachmittag eingesammelt - weniger als sonst.

Bunte Reste auf einem Haufen: Vor dem Bürgersteig in der Rudolf-Breitscheid-Straße liegen noch die Hüllen von Fontänen und Raketen, die am Sonnabend und Sonntag die Feuerteufel erfreut hatten. Nur um den Müll haben sie sich anschließend nicht gekümmert.

"Ich war angenehm überrascht", sagt Gaby Grimm vom gleichnamigen Schuhhaus am Markt. In einigen Jahren habe es am Tag nach Neujahr "richtig grottig" ausgesehen. Dieses Mal lagen schon gegen 8 Uhr nur vereinzelte Böller- und Raketenfetzen auf dem Weg. Die gleichen Beobachtungen hatte auch eine Mitarbeiterin bei Fielmann gemacht. Wie Gaby Grimm berichtet, würde sie aber auch selbst dafür sorgen, dass vor ihrem Geschäft kein Dreck liegt. Nicht nur nach Silvester.

Da ist sie nicht allein. " Zigarettenstummel fegen wir ab und zu selbst weg", sagt eine Verkäuferin im Modegeschäft "Le Chic" in der Eisenbahnstraße. Von Feuerwerksabfällen sei sie in diesem Jahr verschont geblieben. "Wir haben gestern schon was weggemacht", sagt ein Mitarbeiter im benachbarten Fahrradhandel Kattanek am Montag. Und auch Mario Schröder, Juniorchef des Versicherungsbüros einige Aufgänge weiter, hatte am Neujahrstag schon gekehrt. Das berichtet seine Angestellte Cornelia Seifert. Sie meint einen Rückgang der diesjährigen Feuerwerksfreudigkeit erlebt zu haben. "In unserer Straße in Ostend hat gar keiner geknallt", sagt sie und vermutet, dass dies am eigenen Älterwerden und dem ihrer Nachbarschaft liegt.

Heftig geknallt haben muss es hingegen am Geschäft "Nail und Hair" an der Eisenbahnstraße, Ecke Rudolf-Breitscheid-Straße. Statt kompletter Scheibe hängen dort auf einer Türhälfte noch große Glassplitter. Passiert sei das in der Silvesternacht, sagt der Inhaber. Wahrscheinlich durch einen Böller.

Im Barnim nicht der einzige Sachschaden, der durch Feuerwerkskörper verursacht wurde. Insgesamt wurden der Polizeiinspektion bis Montagnachmittag sechs Fälle gemeldet, die sich am 31. Dezember und Neujahr ereignet hatten. Das teilt Polizeisprecherin Bärbel Cotte-Weiß auf Nachfrage der MOZ mit. "Gut möglich, dass noch welche hinzukommen", ergänzt sie. Der durch die Böller oder Raketen verursachte Schaden liege im Barnim bei etwa 2600Euro.

Und auch die Aufräumarbeiten in der Stadt dauern an. Noch bis zum Ende der Woche werden die Mitarbeiter des Bauhofes damit beschäftigt sein. Das teilt die Pressestelle des Rathauses auf Anfrage der Zeitung mit. Seit den frühen Montagmorgenstunden waren sie mit ihrer Technik im Einsatz.

"Die Stadt reinigt auf allen öffentlichen Wegen und Plätzen", informiert Heike Wähner aus dem Eberswalder Regierungsgebäude. Nach Straßenreinigungssatzung sind die Anwohner für das Säubern der Gehwege selbst verantwortlich. Das gilt auch für Straßen der Reinigungszonen vier und eins.

Um das eigene Pflaster möglichst schnell vom Unrat der Silvesternacht zu befreien, hatte die Stadt am Montag 25 Mitarbeiter und elf Fahrzeuge im Einsatz. Schwerpunkte waren der Marktplatz und sein Umfeld, die Stadtpromenade im Bereich der Stadtschleuse, die Goethetreppe, der "Drachenkopf", die Schillertreppe und der "Bolzplatz".

Die Heegermühler Straße wurde vorrangig in Höhe des Westendcenters und des Kinos sowie an der Kreuzung Boldtstraße gereinigt, informiert die Pressestelle. Im Brandenburgischen Viertel lag der Schwerpunkt auf dem Märkischen Park, dem Barnimpark und dem Potsdamer Platz.

Bis zum Nachmittag konnten zwischen acht und zehn Kubikmeter Unrat eingesammelt werden. Durch andere Verpackungseinheiten sei in diesem Jahr weniger Müll angefallen.