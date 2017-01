Was sich Schwedter wÃ¼nschen

artikel-ansicht/dg/0/

Das Abstimmen geht denkbar einfach. Im Amtsblatt "Rathausfenster", das jeder Haushalt in den Briefkasten bekam, sind zwei Abstimmungszettel abgedruckt. Jeder Schwedter, der älter als 15 Jahre ist, kann darauf drei Stimmen auf einen oder mehrere Vorschläge verteilen. Mit Name, Anschrift und Geburtsdatum versehen kann der Zettel ans Rathaus geschickt, dort abgegeben oder in den Briefkasten eingeworfen werden, fertig.

Noch einfacher ist es, online abzustimmen. Auf der Internetseite www.schwedt.eu reicht es, erst das Bürgerbudget, dann Kontaktformular anzuklicken. Das Formular kann nach dem Ausfüllen mit einem Klick per E-Mail ans Rathaus gesendet werden.

Schon am ersten Bürotag im neuen Jahr zählte die Schwedter Meldebehörde 95 abgegebene Abstimmungszettel und mehr als 200 gesendete Mails.

Bis zum 31. Januar ist das Abstimmen möglich. jeder sollte nur einmal abstimmen. Gehen von einem Bürger mehrere Stimmabgaben ein, werden alle ungültig. Das Rennen machen die fünf oder mehr Vorschläge mit den meisten Stimmen, bis das Budget von 75 000 Euro ausgeschöpft ist. Anfang Februar wird das Ergebnis bekanntgegeben, das dann noch formell von der Stadtverordnetenversammlung bestätigt werden muss. Die Vorschläge, die gewinnen, sollen noch im laufenden Jahr umgesetzt werden.