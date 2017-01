Dauerbetrieb auf der Baustelle des Solarparks

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) 11 808 Solarplatten bedecken in Kürze den Südhang der Altdeponie Seelow. Sogar über de Weihnachtsfeiertage, zu Silvester und am Neujahrstag haben die Mitarbeiter, zumeist Fachleute aus Rumänien, daran gearbeitet. "Egal, ob es jetzt Schnee gibt oder stürmt, wir arbeiten weiter", erklärte Steffen Ludwig, der stellvertretende Bauleiter, am Montag. Projektmanager Karsten Bühring rechnet damit, dass Ende Februar der erste Solarstrom ins Netz der Edis fließt. Mit rund drei Megawatt ist der Spitzenwert der Anlage angegeben.