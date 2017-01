Impuls fÃ¼r den Wohnungsbau

artikel-ansicht/dg/0/

Panketal (MOZ) Die Gemeinde Panketal wird sich auch im neuen Jahr mit dem Thema Wohnungsbau in Eigenregie befassen. Nach einem Beschluss der Gemeindevertretung hat sie sich mehrheitlich für die Entwicklung eines Filetgrundstücks in der Schönwer Straße bis zur Entwurfsplanung entschieden.

Das Thema kommunaler Wohnungsbau bleibt umstritten. Allerdings haben sich die Gemeindevertreter auch klar für oder gegen den Antrag von SPD und Linke positioniert. In der namentlichen Abstimmung waren 16 Gemeindevertreter für die Bebauung des "Kohleplatzes" an der Schönower Straße 102, elf stimmten gegen den Antrag. Enthaltungen gab es nicht. Das gemeindeeigene Grundstück soll demnach mit einem Wohnhaus mit einem Gewerbeanteil von etwa einem Drittel der Bruttogrundfläche bebaut werden. Die Baukosten sollen sich über einen Zeitraum von 30 Jahren refinanzieren. Als Ausgangspunkt für die Berechnung der Investitionssumme dienen die in diesem Zeitraum zu erwartenden Mieteinnahmen. Dabei soll mit einer anfänglichen Wohnraummiete von 7,50 Euro und einer Gewerbemiete von elf Euro kalkuliert werden. Für die Vergabe der Wohnungen nach sozialen und örtlichen Gesichtspunkten sind genaue Richtlinien zu erarbeiten. Für die Planung sind nach dem Beschluss 500000 Euro bereitzustellen. Die Gemeinde soll das Vorhaben zunächst wirtschaftlich selbst entwickeln und betreuen. Wenn eine Entwurfsplanung vorliegt, wird über die Fortführung des Bauvorhabens weiter entscheiden.

Der Antrag ziele auf die Beseitigung eines städtebaulichen Missstandes und zugleich auf die Schaffung von bezahlbarem Wohnraum, begründete Ursula Gambal-Voß (SPD) das Vorgehen. Privates Kapital ziele dagegen auf die Erwirtschaftung einer Rendite. Entscheidend sei der soziale Aspekt, unterstrich Lothar Gierke (Linke). Die Gemeinde könne selbst den Wohnraum vergeben und sei auch in der Lage, ihn zu schaffen. Zudem, so Michael Wetterhahn (Linke), werde im Wohnungsbau künftig mehr zu tun sein.

Dies sieht Tobias Herrmann (Unabhängige/Grüne) anders. Mit dem Vorhaben würde "Geld ausgegeben, das wir nicht haben", sagte er. Die Gemeinde habe genügend Pflichtaufgaben, gab Olaf Petrasch (CDU) zu bedenken. Bevor sie im Wohnungsbau aktiv werde, sollte sie das Vorhaben ausschreiben. Reiner Jurk erinnerte daran, dass auch die Wohnungen, die von Investoren in Panketal errichtet werden, vergeben seien. Ähnlich argumentierte Karl-Heinz Fittkau (CDU). Für die Finanzierung müssten die Steuern in Panketal erhöht werden. Dagegen spreche jedoch, dass die Bürger bereits hohe Steuern zahlen. Dies ließ Bürgermeister Rainer Fornell (SPD) nicht gelten, der darauf verweise, dass der Hebesatz für die Grundsteuer B in Panketal niedriger sei als beispielsweise in Bernau oder Wandlitz. Statt 75 Euro in Panketal zahle ein Eigentümer in Bernau für ein vergleichbares Grundstück 91 und in Wandlitz 116 Euro. Fornell verwies darauf, dass die im Antrag vorgesehenen Planungsmittel so lange gesperrt bleiben, bis die Finanzierung gesichert sei.

Dass die entstehenden Mietwohnungen nicht für zusätzliche Zuzügler, sondern für Panketaler Einwohner, darauf setzt Olaf Mangold (SPD) einen Schwerpunkt. So gebe es zahlreiche ältere Panketaler, für die das Einfamilienhaus zu groß geworden ist, die aber in Panketal wohnen bleiben möchten. Auch jüngere Panketaler in Ausbildung oder Studium würden eine Wohnung im Ort suchen. Mangold bekräftigte auch den Vorschlag, die Gründung einer kommunalen Gesellschaft in die Überlegungen aufzunehmen. Diese könnte neben der Wohnungsverwaltung auch noch weitere Aufgaben übernehmen. In einer solchen Gesellschaft könnten auch andere kommunale Unternehmen oder auch Banken Anteile übernehmen.