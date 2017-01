Angst vor dem Denkmal-Schreck

artikel-ansicht/dg/0/

Neues B├╝rgerschild am Fachwerkhaus in der Angerm├╝nder Puschkinallee: Mit ihrer Aktion wollen die H├Ąuserretter aus Gellmersdorf den Verfall alter Bausubstanz verhindern. Sie bef├╝rchten einen Abriss durch den Landkreis wegen Gefahr im Verzug - ├Ąhnlich wie v © MOZ/Oliver Schwers

Der Anblick ist mehr als traurig. Verkohlte Balken ragen aus dem Dach. Die Fenster sind zugesperrt. Ein Bauzaun sichert notdürftig das Gelände direkt an der stark befahrenen Puschkinallee. Leer und verlassen steht das frühere Fachwerkhaus, ebenso die daneben liegenden Lagerhallen und Verkaufsräume eines ausgezogenen Garten- und Baumarktes. Nach einem Brand in Dach hat sich nichts mehr getan auf dem verwahrlosten Gelände.

Doch "Eigentum verpflichtet", meinen die Häuserretter Kiri Westphal und Mats Ciupka aus Gellmersdorf. Sie fürchten, dass das Fachwerkhaus ebenso dem Untergang geweiht ist wie das vom Landkreis abgerissene Denkmal in der Breiten Straße in Greiffenberg. Also montierten sie wieder ein Schild an der Fassade, um die Öffentlichkeit und die Bürger aufzurütteln: "Einst wie ein bunter Hund bekannt/ war Klatt der SirupFabrikant/ Sein Haus hier noch steht/ Die Zeit zeugt wie es vergeht/ Es gründet auf falscher Flur/ und schlürft nicht aus der Stadtkernförderkur/ Keiner da, der nach dem imposanten Hause lauscht/ Keiner da, der die paar verkohlten Sparren tauscht/ Welch Frevler hier auf Zufall spekuliert/ wird sicher bald stadtbekannt wie einst Klatt der SirupFabrikant."

Wem das Grundstück gehört und warum es immer weiter verfällt, wissen die Häuserretter nicht. Nach MOZ-Recherchen soll es im Besitz einer Berliner Immobilienfirma sein. Da das Fachwerkhaus unmittelbar an den Gehweg grenzt, könnte sich der Fall Greiffenberg wiederholen, befürchten Kiri Westphal und Mats Ciupka. Dort hatte die Kreisbehörde wegen drohender Einsturzgefahr auf Kosten des Steuerzahlers ein Denkmal abreißen lassen, weil sich der Privateigentümer nicht darum kümmerte. Als "Denkmalschreck" bezeichnen die Häuserretter daher Landrat Dietmar Schulze.

Die beiden Bau-Experten kritisieren den Umgang mit leer- stehenden Objekten in der Uckermark und fordern notfalls gesetzliche Mittel zu Enteignung, wenn es sich um ein Denkmal handeln sollte. Das Haus in der Puschkinallee 9 steht allerdings nicht in der offiziellen Landesdenkmalliste, obwohl es in der aktuellen Denkmaltopografie der Bundesrepublik Deutschland ausdrücklich Erwähnung findet. Demzufolge soll es bereits vor 1850 errichtet worden sein. Es gehörte erst dem in dem Gedicht beschriebenen Sirupfabrikanten Klatt, später dem Landwirt Bosselmann aus Sternfelde, der hier eine Obstplantage betrieb. Zu DDR-Zeit wurde das gesamte Areal zur BHG (Bäuerliche Handelsgenossenschaft). Das Wohnhaus war noch lange Zeit wenigstens teilweise genutzt. Seit Jahren schon macht sich jedoch der Verfall breit.

Mit ihrer Aktion wollen die Häuserretter nicht nur auf die Geschichte des einst wichtigen Bauwerks hinweisen, sondern vor allem das Nichtstun und Wegsehen anprangern. Nach ihrer Meinung müsse die Stadt Anzeige erstatten. Der Eigentümer müsse den halben Dachstuhl neu errichten. Wenn der alte Baumarkt abgerissen würde, könne wieder ein großer Obstgarten an gleicher Stelle entstehen.

Gleichzeitig machen sie auf ein Kardinalproblem in Angermünde aufmerksam, denn alte Gebäude außerhalb des Stadtkerns erhalten kaum eine Förderung. Und in Gedichtform heißt es: "Engagierte Bürger, hakt doch mal nach in der Behörde,/ sonst ist das Denkmal weg bei der nächsten Beschwerde./ Sonst geht hier ne Angermünder Geschichte zunichte."