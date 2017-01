Verein skatet wieder fÃ¼r Burkina Faso

artikel-ansicht/dg/0/

Finowfurt (MOZ) Der Förderkreis Burkina Faso sammelt wieder Spenden beim Kartenspiel. Wie der Vereinsvorsitzende Marco Grensing vor Kurzem mitgeteilt hat, findet das nächste Preisskat mitsamt Preisrommé am 28. Januar, 13 Uhr, in der Finowfurter Konzerthalle statt. Das Startgeld pro Spieler beträgt zehn Euro. Für Speisen und Getränke während des Wettbewerbs ist gesorgt.

"Die Erlöse dieser Veranstaltung sind für die Arbeit des Förderkreises Burkina Faso im Finowfurter Partnerdorf Dorossiamasso in Burkina Faso bestimmt", heißt es in der Ankündigung. Marco Grensing bittet um vorherige Anmeldung, da die Zahl der Plätze in der Konzerthalle begrenzt sei. "Restanmeldungen sind dennoch kurz vor Beginn der Veranstaltungen möglich."

Anmeldung in der Gemeindebibliothek, Hauptstraße 116; geöffnet von Montag bis Donnerstag von 15 bis 18 Uhr, am Freitag bis 16 Uhr; Anmeldung per Telefon: 0152 27438172