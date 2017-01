Abgeordneter bittet um stÃ¤dtischen Anteil

artikel-ansicht/dg/0/

Dies stieß in der jüngsten Stadtverordnetenversammlung auf Gegenstimmen. "Lüdersdorf hat seinen Spielplatz über Spenden erhalten und auch in Schulzendorf wurde gesammelt. Die Stadt hat sich daran nicht beteiligt", sagte Frank Dumke (UWG). Dem widersprach Bürgermeister Uwe Siebert (parteilos). "Für den Lüdersdorfer Spielplatz hat sich die Stadt mit 2000 Euro beteiligt und für den geplanten Spielplatz in Schulzendorf beteiligt sie sich mit einem Zuschuss von 5000 Euro." Die Projekte würden jeweils mit einer Mischfinanzierung vor Ort realisiert, so Siebert.

Robert Masche sieht einen neuen Spendenaufruf skeptisch. "Wenn wir die Leute alle zwei Jahre um neue Spenden bitten, sinkt die Bereitschaft dafür wahrscheinlich", sagte Masche. Uwe Siebert erinnerte diesbezüglich an die jüngste Spendenbereitschaft der Haselberger für den Blauen Bus. Dafür waren rund 1000 Euro zusammen gekommen.

"Ein gewisser Anteil an Spenden wird da sein", gestand Robert Masche ein. "Wenn allerdings kein Anteil von der Stadt kommt, werde ich auch keinen Spendenaufruf machen", so Masche.