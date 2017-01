Zeitreise in Rockgeschichte

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Am Sonntag wird Ex-Puhdys-Musiker Dieter "Quaster" Hertrampf erneut im Kleist Forum zu erleben sein. Im MOZ-Talk Mitte September gab er bereits an gleicher Stelle eine Kostprobe seiner Show "Ich bereue nichts". Im Gespräch mit der Märkischen Oderzeitung plaudert er über die Hintergründe.

artikel-ansicht/dg/0/1/1541724/

Mit dem Ex-Kollegen: Dieter "Quaster" Hetrampf (r.) mit dem einstigen Puhdys-Bassisten Peter "Bimbo" Rasym im Duett. Beide lassen in der Show "Ich bereue nichts" noch einmal ihrer VirtuositÀt an den Gitarrensaiten freien Lauf.

Mit dem Ex-Kollegen: Dieter "Quaster" Hetrampf (r.) mit dem einstigen Puhdys-Bassisten Peter "Bimbo" Rasym im Duett. Beide lassen in der Show "Ich bereue nichts" noch einmal ihrer VirtuositĂ€t an den Gitarrensaiten freien Lauf. © MOZ/Ronny Bley

Herr Hertrampf alias Quaster, nach vielen Jahren mit den Puhdys haben Sie sich entschlossen, nun alleine auf der Bühne zu stehen und über Ihr Leben zu berichten. Wie kam es dazu?

Es ist eine Form der Aufarbeitung meines Lebens. Andere schreiben Bücher, ich bringe mein Leben live auf die Bühne - auch visuell auf einer großen Videowand. In all den Jahren habe ich viel erlebt, da gibt einiges zu erzählen.

Der Abend ist also nicht nur an Puhdys-Fans gerichtet, sondern auch an diejenigen, die sich für ein Leben abseits der Band interessieren?

Absolut! Das Schöne an meinem Programm ist außerdem, dass die Zuschauer am Abend Fragen stellen können. Da kommen zwangsläufig neue Erinnerungen hoch, die ich dann hautnah mit dem Publikum teilen kann. Es gibt also nie hundertprozentig immer die gleiche Show, ich reagiere spontan auf Zwischenfragen und erzähle viele Episoden. In meiner Show kommen alle Gäste voll auf Ihre Kosten - egal ob Puhdys-Fan oder nicht.

Wie fühlt es sich an, ohne Ihre langjährigen Musiker-Kollegen auf der Bühne zu stehen?

Für mich hat sich nicht viel geändert. Bühne bleibt Bühne. Es ist jedoch für mich erfrischend, mein eigenes Ding machen zu können. Es tut der eigenen Seele gut. Unterstützung hole ich mir immer von einem Überraschungsgast. Oft ist es Peter "Bimbo" Rasym oder mein Sohn Carsten "Beathoven" Mohren.

Wie sind Sie eigentlich zur Musik gekommen?

Ich habe als Jugendlicher die Musik von Peter Kraus, Ted Herold oder Elvis aufgesaugt. Peter Kraus war in den 1950er-Jahren so beliebt, dass extra für ihn die Peter-Kraus-Gitarre angefertigt wurde, ein Objekt meiner Begierde. Dazu wurde ein Notenheft als Gitarrenschule geschrieben. Beides hatte ich mir gekauft und das Spielen mir anfangs selbst beigebracht. Das Peter-Kraus-Lied "Ich denk an Dich" war das erste, welches ich selbst begleiten konnte, was sich für später oft als förderlich erwies.

Inwiefern?

Bei meiner Lehre zum Verkehrsbauzeichner zum Beispiel - da konnte ich in der Berufsschulklasse dem weiblichen Geschlecht näher kommen. Das war ein Baustein von vielen, der mich beflügelt hat, bei der Musik zu bleiben.

Richtig professionell wurde es dann mit den Puhdys. Werden die Gäste aus dieser Zeit etwas hören?

Natürlich, alles andere wäre undenkbar. Ich erzähle von unseren ersten Auftritten im Brokat-Sakko wie von unserem damaligen Repertoire. Wir hatten das im Programm, was die DDR-Jugend hören wollte: Uriah Heep oder Mungo Jerry zum Beispiel. Und unsere eigenen Hits aus den frühen 1970er-Jahren wie "Geh dem Wind nicht aus dem Wege""Türen öffnen sich zur Stadt" oder "Geh zu ihr" ...

... "und lass deinen Drachen steigen" - die legendäre Filmmusik zum ebenso legendären Defa-Film "Paul und Paula". Der machte ja nicht nur in der DDR Furore!

Ja, nach dem Film-Klassiker von 1973 veröffentlichte Hansa 1976 in der Bundesrepublik den Titel als ersten Song unserer ersten West-Langrille "Puhdys 1". Und übrigens können die Gäste diese wichtige Zeit meines Lebens nicht nur hören, sondern - wie auch anders im Multimedia-Zeitalter - anhand der gebeamten Fotos auch sehen. Da werden sich einige über die inzwischen doch sehr gewandelten Sehgewohnheiten wundern: Schwarz-Weiß-Fotos meiner ersten Auftritte, die korrekte Kleidung und auch mal ganz andere Bandkollegen dabei. Wer sich also am Sonntag auf eine Zeitreise begeben will, sei es, um einen nicht unwesentlichen Faktor der DDR-Rockgeschichte kennenzulernen, sei es, um seine eigene Jugend Revue passieren zu lassen, der sollte sich die Show "Ich bereue nichts" nicht entgehen lassen.

8. Januar, 18 Uhr, Kleist Forum, Ticketservice 0335 66599558