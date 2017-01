Feuerwehr rÃ¼ckt immer Ã¶fter aus

artikel-ansicht/dg/0/

Ein Unfall an der sogenannten Ziethener Spinne auf der B 198/B 2 am 28. Dezember war der letzte Einsatz in einem arbeitsreichen Jahr für die insgesamt 320 aktiven Angermünder Feuerwehrleute, davon 53 in der Kernstadt. Hier leisteten die Löschgruppen aus Schmargendorf und Herzsprung Hilfe. Allein 48-mal hat es 2016 gebrannt, 2015 waren es 33 Brände. "Es gab auch viel mehr Verkehrsunfälle. Wir wurden öfter zur Autobahn gerufen", berichtet Stadtbrandmeister Jürgen Duckert. Steigend sind ebenso die Zahlen der Tragehilfe-Einsätze für den Rettungsdienst. 126-mal wurde technische Hilfe geleistet, darunter waren 16 Türnotöffnungen.

Gleich zweimal wurden die Feuerwehrleute zu Verkehrsunfällen an der Schmargendorfer Kreuzung und in Dobberzin gerufen. Kurz vor Weihnachten gab es noch einen Rettungseinsatz hinter dem Ortsausgang Dobberzin, als zwei Pkw zusammenfuhren. Trotz der Sperrung der B 2 hinter dem Pinnower Kreisel im Dezember kam es hier zu keinen Problemen, berichten die Feuerwehrleute.

Es gab 2016 keine größeren Flächenbrände wie noch im Vorjahr und auch keine größeren Wohnungsbrände. In Erinnerung wird den Rettungskräften vor allem ein schwerer Verkehrsunfall im Frühjahr bleiben. Bei der Kollision zweier Pkw starb ein Mensch, einer wurde schwer verletzt.

Gleich zwölfmal musste die Feuerwehr Ende Juni und Anfang Juli Sturmschäden beseitigen.

Neben den Rettungseinsätzen und Fortbildungen führten auch Wettkämpfe wie der Stadtfeuerwehrtag die Brandschützer übers Jahr zusammen. Zehn Kameraden nahmen an einer Übung im Brandhaus der Partnerstadt Lemgo teil. Im Frühjahr und im Herbst gab es im Zusammenhang mit den immer gut besuchten Trödelmärkten am Feuerwehrgerätehaus Angermünde einen Tag der offenen Tür. Zudem halfen die Feuerwehrleute bei der Absicherung von Veranstaltungen wie dem Energie Open Air im Strandbad, der Einkaufsnacht und dem Straßenfest im Grundmühlenweg.

Eine erfreuliche Entwicklung war 2016 bei der Nachwuchsarbeit zu verzeichnen. Die Mitgliederzahl der Jugendfeuerwehr liegt jetzt bei 56. Zuwachs gab es unter anderem durch die Kinderfeuerwehr in Kerkow. Die "Minis" üben fleißig und werden voraussichtlich 2017 erstmals bei einem Wettbewerb zum Einsatz kommen.

Auch technisch hat sich die Angermünder Feuerwehr weiter verbessert. Erst zum Jahresende gab es ein neues Fahrzeug für den Angermünder Löschzug. "Es wurde auch bei der Funktechnik nachgerüstet. So wurden Ortswehren mit Meldempfängern für den Tisch ausgestattet", sagt der Stadtbrandmeister. Für Atemschutzgeräteträger wurden neue Einsatzsachen angeschafft. Löschwasserteiche werden erneuert. Nach Herzsprung ist derzeit Grumsin an der Reihe. In diesem Jahr kommt Schmargendorf dran. "Durch die lange Trockenheit ist das vor allem dort wichtig, wo es Probleme mit der zentralen Wasserversorgung gibt", erklärt Jürgen Duckert.

Problematischer sei die Zusammenarbeit mit den Sicherheitskräften geworden. "Die Polizei kommt häufig nicht zu Einsätzen oder sie verlässt die Einsatzstelle ohne Absprache mit der Feuerwehr. Dadurch werden Aufgaben auf die ehrenamtlichen Kräfte übertragen, deren Einsatzzeiten sich verlängern", beklagt Jürgen Duckert. "Das geht zu Lasten der Steuerzahler und ist nicht gut für die Motivation der Feuerwehrleute." Gut klappe dagegen die Zusammenarbeit mit der Bundespolizei.

Um die Einsatzstärke der Löschgruppen auch in den Ortsteilen zu erhalten, wird es in diesem Jahr erstmals eine Ausbildung für Quereinsteiger geben. Diese ist so angelegt, dass sie mit Beruf und Familie vereinbar ist. 16 Teilnehmer haben sich dafür bereits angemeldet.