Sicherheitsspur fÃ¼r Autofahrer

Eberswalde (MOZ) Das neue Jahr ist drei Tage alt - und niemand weiß wirklich, was es uns alles bringen wird. Die nachfolgenden Spekulationen beruhen auf tiefen Blicken in die redaktionseigene Glaskugel, ihr Wahrheitsgehalt dürfte den in der Vorhersage-Zunft üblichen Niedrigstwerten entsprechen.

Was die Glaskugel alles enthüllt: Eine Wahrsagerin wagt den Blick in die Zukunft

Noch im Januar dringt endlich an die Öffentlichkeit, was den Landesbetrieb Straßenwesen insgeheim schon seit Monaten beschäftigt: Bei den Arbeiten am Ersatzneubau für den unterirdischen Durchlass der Königsquelle ist die beauftragte Firma auf Erdöl gestoßen. Während die halbseitige Sperrung den Fahrzeugverkehr nach wie vor halbwegs lahmlegt, haben sich die cleveren Verantwortlichen des Landesbetriebes in trauter Gemeinschaft mit denen der Baufirma in langwierigen Verhandlungen die Förderrechte gesichert. Die aus dem Ölgeschäft sprudelnden Einnahmen kommen allen Beteiligten gelegen - vor allem dem Land, an das unerwartet viel Geld fließt, und dem Landesbetrieb, der den Finanzsegen auf seine Weise nutzt: Alle Sachbearbeiter werden flugs zu Abteilungsleitern befördert und deutlich großzügiger entlohnt. Wen interessiert da schon noch, dass die Freigabe der Brunnenstraße für den Fahrzeugverkehr auf unbestimmte Zeit verschoben werden muss?

Im Mai wird selbst für die am negativsten eingestellten Skeptiker überdeutlich erkennbar, dass die Sicherheitsspur für Radfahrer entlang der Heegermühler Straße in Eberswalde bestens angenommen wird. Kaum jemand steigt noch in seinen motorisierten Untersatz, fast alle treten munter in die Pedalen. Auf einen Schlag erreicht die Luft in der Kreisstadt Kurort-Qualitäten. Das bringt die ebenso ehrgeizige wie zum Handeln entschlossene Baudezernentin auf die Idee, das Radspur-Projekt radikal auszubauen. Der Ausschuss für Bau, Planung und Umwelt wird diesmal rechtzeitig informiert, die Volksvertreter-Mehrheit hat wie eigentlich immer keine Bedenken. Und so gibt es im Juni, kurz vor der parlamentarischen Sommerpause, die verkehrsrechtliche Anordnung, auf allen Straßen Eberswaldes Schutzstreifen für Autofahrer einzurichten.

Wer Abgase produziert, Lärm verursacht und Parkplätze benötigt, darf sein Fahrzeug ab sofort nur noch durch die Innenstadt schieben. Erst jeweils ab 500 Meter vor den Ortsausgängen ist wieder Gasgeben erlaubt. Aber maximal mit Schritt-Geschwindigkeit. Als die Stadtverordneten im September anfragen, ob sie dieser Verfahrensweise etwa zugestimmt hätten, verweist die Baudezernentin auf die laufenden Geschäfte der Verwaltung und auf das generell vorliegende Einverständnis des Ausschusses für Bau, Planung und Umwelt.

Als sich daraufhin bei den Stadtpolitikern Empörung breitmacht, bringt die wie immer geschlossen auftretende Rathausspitze in den Oktober-Sitzungen der Ausschüsse und des Parlaments eine bahnbrechende Beschlussvorlage ein: Alle Gremien der Stadtverordnetenversammlung tagen fortan hinter verschlossenen Türen, sämtliche Entscheidungen werden als geheime Verschlusssache eingestuft, auf Zuwiderhandlungen stehen härteste Strafen. Auf dem Eberswalder Marktplatz wird ein Marterpfahl aufgestellt. An diesen wird gebunden, wer die Öffentlichkeit informiert. Aufs Auspeitschen des einzigen Volksvertreters, der weiterhin E-Mails verschickt, wird im Dezember weihnachtlich mild verzichtet.