Wandlitz startet mit guten Aussichten

Bezahlbare Mietwohnungen: In Basdorf begutachtet B├╝rgermeisterin Jana Radant mit Interessenten die Baupl├Ąne. © MOZ/Hans Still

Pressesprecherin Elisabeth Schulte-Kuhnt reißt die Augen auf, als Jana Radant die "neuen, lebendigen Internet-Seiten der Gemeinde" als eines ihrer Lieblingsprojekte im Jahr 2017 bezeichnet. "Echt, so hoch wollen Sie das hängen", entfährt es der Pressefrau, die mit ihrer Arbeit einiges zum Gelingen des Projektes beitragen soll. Denn seit gefühlt zwei Jahren wabert die Ankündigung einer neuen Homepage durch die Gemeinde, nun soll diese 2017 eingelöst werden. "Erst musste das corporate design vorliegen", erklärt die Rathaus-Chefin und gibt damit die Linie für ihre Mannschaft vor. Die Dinge sollen wie aus einem Guss wirken, Logos und Teilseiten in gleichen Farbgebungen die Geschlossenheit der Internetpräsenz unterstreichen und symbolisieren, wie aus neun Ortsteilen ein Ganzes gewachsen ist. Abseits der virtuellen Realität einer Internetpräsenz haben die Probleme beim Thema Altanschließern mit realen Fakten zu tun. Die Bürgermeisterin erwartet "einen Durchbruch", zumal aus ihrer Sicht die Risiken des Niederbarnimer Wasser- und Abwasserverbandes (NWA) kalkulierbar sind. "Von der Umstellung auf Gebühren ist beim NWA keine Rede, insofern sehe ich auch nicht, dass die dann zu debattierenden 40 Millionen Euro für uns real werden", sagt sie. Von einem Betrag von 2,6 Millionen geht die Rathaus-Chefin aus, die in der NWA-Verbandsversammlung die Stimmenmehrheit vertritt. Eine Zerreißprobe zwischen den Verbandsmitgliedern Oranienburg und Mühlenbecker Land erwartet sie angesichts unterschiedlicher Interessen eher nicht. "Wir werden gut im Kontakt bleiben und wollen auch nicht vergessen, die Kunden des NWA darüber aufzuklären, dass eine Rückzahlung von Beiträgen zwangsläufig zu unterschiedlichen Gebühren führen wird."

Wie viele andere Kommunen im Berliner Speckgürtel blickt auch die Wandlitzer Bürgermeisterin 2017 auf große Investitionen, die letztlich dem Wachstum in der Region geschuldet sind. 1,2 Millionen Euro schultert die Gemeinde, um die Bedingungen an der Klosterfelder Grundschule inklusive der Essensversorgung der Schüler zu verbessern. In Basdorf steht der Beginn der Bauarbeiten für das 15-Millionen-Euro-Großprojekt "Basdorfer Gärten" an, es entstehen bis 2018 mehr als einhundert Wohnungen mit teilweise sehr sozialen Mietpreisen. Geklotzt wird endlich auch in Lanke, nach jahrelangen Diskussionen beginnt der 2,5 Millionen Euro teure Neubau des Mehrzweckgebäudes für die Feuerwehr, die Kita und mit Gemeinderäumen.

Nicht minder kommt den drei großen Projekten aus der Landschaftsplanung Bedeutung zu. Der Vorplatz der Klosterfelder Kirche steht vor einer Neugestaltung, ebenso der Vorplatz des Lanker Schlosses. Und auch für das Areal vom Bahnhof Wandlitzsee bis zum Strandbad werden in diesem Jahr neue Ideen erdacht, um dem Ensemble wieder zu sichtbarem Glanz zu verhelfen. "Die Konzepte liegen vor, in diesem Jahr laufen die Planungen an", betont Jana Radant und begrüßt ausdrücklich Ideen, die in den Ortsteilen selbst geboren wurden. Da wäre beispielsweise der Boule-Platz in Stolzenhagen und die Idee, den Schönerlinder Eisladen etwas aufzufrischen.

Gleichzeitig stehen Auseinandersetzungen ins Haus: Beispielsweise in Sachen Windkraft, denn in Klosterfelde wurden zum Jahresende 2016 durch das Landesumweltamt erneut zwei Windkraftanlagen gegen den Willen der Gemeinde genehmigt. "Es ist nicht rechtens, was das Land da macht", reagiert die Bürgermeisterin klar und kündigt Widerstand an. "Unser Anwalt hat Widerspruch eingelegt, wir werden das nicht hinnehmen." Auf die Frage nach den Motiven der Landesverwaltung kann es lediglich eine vermutende Antwort geben: "Möglicherweise sind die Verantwortlichen in Sorge, sich später gegenüber den Windkraft-Investoren schadensersatzpflichtig zu machen, wenn die Anlagen jetzt nicht genehmigt werden", glaubt die Bürgermeisterin. Sie will mit Unterstützung des Städte- und Gemeindebundes sowie aller regionalen Mitstreiter den Bau der zwei Anlagen verhindern.

Durchsetzungskraft wird auch die Umsetzung des Wandlitzer Leitbildes erfordern. "Wir werden unseren dörflichen Charakter erhalten und wollen kein Wachstum um jeden Preis", stellt Radant ausdrücklich fest. Und weiter: "Ich sehe gute Chancen, im Einvernehmen mit den Naturflächen unsere Innenbereiche vorsichtig zu entwickeln."

Im Rückblick auf 2016 lobt die Bürgermeisterin die gute Zusammenarbeit in der Gemeindevertretung. Das Jahr sei "stressig und anstrengend" gewesen, habe aber durchaus vorzeigbare Erfolge gebracht. So konnten sich die Wandlitzer zu einem Leitbild verständigen und wichtige Investitionen anschieben. Noch mehr Gemeinsamkeit sei 2016 gewachsen, dies werde sich 2017 fortsetzen.