Das groÃŸe AufrÃ¤umen

Beseitigen den Silvestermüll: Die Gärtnerei-Mitarbeiter der Stephanus-Werkstätten in Falkenberg zogen am Montag durch Bad Freienwalde, um Grünflächen und Blumenkübel von den Überresten der Neujahrsnacht zu befreien.

Sobald sie mit ihren Müllgreifern und Eimern bis zum Bad Freienwalder Bahnhof vorgedrungen sind, wird es für die Gärtnerei-Mitarbeiter der Stephanus-Werkstätten unangenehm. "Hier ist es immer besonders dreckig", sagt Gruppenleiterin Frauke Schwindig und verzieht das Gesicht. Seit dem frühen Morgen und noch den ganzen Tag lang wird sie zerfetzte Böller aus Sträuchern klauben und die Grünflächen der Stadt von den Überresten der Silvesternacht befreien.

Die junge Frau ärgert sich weniger über den liegengelassenen Müll oder die Glasscherben, die dieses Mal besonders zahlreich in der Stadt herumliegen. Frauke Schwindig vermisst in den Blumenkübeln einiges an Tannengrün, das sie erst im Herbst ausgelegt hatte. "Für uns ist das kein schönes Zeichen."

Neben den Stephanus-Werkstätten sind in Bad Freienwalde Gemeindearbeiter sowie die Kommunal- und Industrieservice (KIS) GmbH Eberswalde für die Sonderreinigung nach dem Neujahrsfest zuständig. Letztere ist seit Montag mit drei Reinigungskräften und einer Kehrmaschine in der Stadt im Einsatz. "In den nächsten zwei, drei Tagen werden wir damit fertig sein", ist Objektleiter Torsten Giermann zuversichtlich. Das sei auch nötig, gerade stecke man in den Vorbereitungen für den Winterdienst.

In Wriezen setzt Ordnungsamtleiter Karsten Ilm auf das Pflichtbewusstsein der Bürger, den Silvestermüll vor ihren Grundstücken selbst zu beseitigen. "In der Straßenreinigungssatzung ist das ganz klar geregelt", so Ilm. Ob mehr Verpackungsmüll und Flaschen in der Stadt verstreut liegen als im letzten Jahr, darauf habe man sich im Rathaus nicht einigen können. "Die einen finden, es liegt mehr herum, die anderen sagen, weniger." Vor allem in Bahnhofsnähe und vor Mehrfamilienhäusern gebe es für die Stadtreinigung und Grünanlagenpflege Karsten Preuß, die mit der Silvesterreinigung beauftragt ist, einiges zu tun.

Marco Engel blieb in Neulewin von viel Arbeit verschont. Er habe sowieso Urlaub, erzählt der Gemeindearbeiter. Zu einer kleinen Tour im Multicar hat er sich am Montagmorgen dennoch aufgemacht. "Gerade in der Kita ist es wichtig, den Müll schnell aufzuräumen, damit sich die Kinder nicht verletzen", sagt Engel. Ansonsten seien die Neulewiner selbst hinter ihrem Müll her gewesen. "Im Laufe des Sonntags war alles weg." Ein Raketenstiel hier, eine abgebrannte Feuerwerksbatterie dort, das war alles, was Marco Engel in den Gemeindemüll entsorgen musste.

Sein Kollege in Falkenberg, Jens Mühlenhaupt, findet ebenfalls, dass sich die Arbeit in Grenzen hielt. Am Montag waren er und zwei Mitarbeiter bereits mit der Silvesterreinigung fertig. "100 bis 150 Kilogramm Müll kommen etwa zusammen", sagt Mühlenhaupt. Vor allem die beliebten Chinaböller machten ihm und seinen Kollegen das Leben schwer: "Die kleinteiligen Überreste sind schwer wegzukriegen".

In Bad Freienwalde erschwert den Gärtnerei-Mitarbeitern der Stephanus-Werkstätten feiner Nieselregen am Montagvormittag das Müllsammeln. Er weicht die Feuerwerksbatterien aus Pappe auf und macht die anschließende Müllsortierung in der Gärtnerei in Falkenberg beschwerlich. "Es gibt noch einiges zu tun", sagt Frauke Schwindig.