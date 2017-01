MSV ist bereit fÃ¼r die Ski-Saison

artikel-ansicht/dg/0/

Während die Vorbereitungen für die Wintersaison weit gediegen sind, haben sich für die Verantwortlichen um den im November erneut zum Vorsitzenden gewählten Jens Beige neue Probleme aufgetan. Zwar war der große Andrang an der Schanze zum Jahreswechsel gewollt, doch hat er einige Spuren hinterlassen. Während die Vereinsmitglieder um Vorstandsmitglied Wolf Rüdiger Kriebel dort bereits am Neujahrstag den Müll in mehrere Säcke aufgelesen haben, müssen einige zerstörte Absperrungen wie Sicherheitsbänder und Pfosten erneuert werden.

Mehr Kopfzerbrechen bereitet das in Mitleidenschaft gezogene Fernrohr. Zwar sind von Außen kaum Beschädigungen möglich, doch haben Besucher dieses kostenlos genutzte Gerät als Knallkanone verwendet und in das Rohr Blitzknaller gesteckt sowie teilweise noch Dreck dazu gefüllt. Auf jeden Fall sieht der Besucher, wenn er durchschaut, gegenwärtig nur schwarz. Martin Otto will mit einem Kaminreiniger das Fernrohr wieder gebrauchsfähig machen. Sollte das nicht klappen, dann muss es laut Kriebel abgebaut werden. "Dann will ich es zu Hause mit einem Hochdruckreiniger behandeln."

Nicht nur aus sportlicher Sicht gibt es einige Neuigkeiten. So haben die Mitglieder des vor zwei Jahren gegründeten Vereins ihren Vorstand neu gewählt und auch strukturelle Änderungen vorgenommen. Der Deutsche Vizemeister im Fourcross Klaus Beige ist neuer Leiter der Abteilung Mountainbike, der bisherige Leiter Martin Otto tritt aus familiären Gründen kürzer und leitetet die allgemeine Radsport-Gruppe. Der Deutsche Meister der Masters-Klasse Christoph Herrns betreut die Lizenzfahrer. Neu ist eine Abteilung Radwandern, die Olaf Heinemann leitet. Bei den Skisportlern bleibt alles wie gehabt.