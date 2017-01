In Falkenhagen sollen weitere 76 BÃ¤ume fallen

artikel-ansicht/dg/0/

Falkenhagen (MOZ) Falkenhagen ist mit Seen und Wäldern gesegnet. Doch die Gemeindevertreter machen sich Sorgen um das kommunale Grün: "Wenn das so weiter geht, haben wir bald keine Bäume mehr im Dorf", sagte Peter Koschenz in der jüngsten Beratung. In der lag das Ergebnis der Baumschauen im Herbst vor. Laut Information aus dem Ordnungsamt des Amtes Seelow-Land müssen auf kommunalen Verkehrsflächen und Grünanlagen insgesamt 76 Bäume gefällt werden. 47 davon müssen nach Einschätzung des Baumsachverständigen des Amtes aus Gründen der Verkehrssicherheit gefällt werden. 29 weitere Bäume sollen fallen, um anderen eine bessere Entwicklung zu ermöglichen. Er könne vor allem bei der Entnahme der wild wachsenden Akazien "kein Prinzip erkennen", sagte Koschenz. Die Abgeordneten wollen den Sachverständigen zu einem Vor-Ort-Termin einladen. Neben den Fällungen sollen aus 19 Bäumen Totholz entnommen, 17 Lichtraum- und fünf Kronenschnitte vorgenommen werden.