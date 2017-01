"Frankfurt singt!" beim Bunten Hering

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Kultureller Höhepunkt wird auch in diesem Jahr natürlich das Hansestadtfest Bunter Hering, das vom 14. Juli bis zum 16. Juli gefeiert wird, sein. Und die Frankfurter und Slubicer Bürger werden in diesem Jahr noch mehr als sonst eingebunden, denn das Fest-Motto lautet 2017: "Frankfurt singt!" Und das heißt nicht nur, dass Chöre und Gesangsgruppen aus der Stadt und der Region mit ihren Liedern das Fest bereichern. Das heißt vor allem: Jeder, der gern singt, ist dazu eingeladen, kräftig mitzusingen. Der größte Chor Brandenburgs - er wird zum Bunten Hering am Frankfurter Rathaus singen!

artikel-ansicht/dg/0/1/1541734/

Ansonsten steht auch der städtische Veranstaltungskalender 2017 natürlich ganz im Zeichen des Reformationsjubiläums. Die Kleist-Festtage im Herbst werden von Luther und der Reformation ebenso geprägt sein wie die Deutsch-Polnischen Musikfesttage im März - mit der Uraufführung der Oper "Luthers Träume. Eine szenisch-musikalische Vision" von Siegfried Matthus in der Konzerthalle. Und in Frankfurt - in der einstigen brandenburgischen Hauptstadt der Gegenreformation - wird das Reformations-Jubiläumsjahr auch für das ganze Land Brandenburg eröffnet: Die zentrale Veranstaltung des Landes findet am 5. Mai in der St. Marienkirche statt. Zeitgleich beginnt eine umfangreiche Ausstellung zur Reformation in der St. Marienkirche, der St. Gertraudkirche und im städtischen Museum Viadrina.

Gestartet wird das Jahr traditionell mit dem Neujahrsempfang des Oberbürgermeisters für alle Frankfurter. Dieser findet an diesem Sonntag von 11 Uhr bis 13 Uhr im Rathaus statt. Dabei wird OB Martin Wilke auch einen Ausblick auf das neue Jahr geben. Am 26. Januar treffen sich dann die Stadtverordneten aus Frankfurt und Slubice zur nächsten gemeinsamen Sitzung.

Der Neubürgerempfang beider Nachbarstädte findet am 16. Juli in Slubice statt. Im November ist die "Transvocale" kultureller Höhepunkt. Und für den 21. Dezember ist das zweite deutsch-polnische Weihnachtsliedersingen am Frankfurter Rathaus bereits fest eingeplant.