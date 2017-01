Stimmungsvolles von Himmel, Erde und Natur

artikel-ansicht/dg/0/

Buckow (MOZ) Sie ist nur ein Standort von vielen in der Märkischen Schweiz, an dem Kunst gezeigt wird. Ungeachtet dessen erfreut sich die Galerie im Kultur- und Tourismusamt anhaltender Beliebtheit. Sieben Ausstellungen stehen 2017 fest.

