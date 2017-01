Tipps zum schÃ¶nen Schlaubetal

artikel-ansicht/dg/0/

Es war ein tolles Fest im Frühjahr 2016, der Naturpark Schlaubetal feierte 20. Geburtstag. In der Wagenburg bei Groß Drewitz waren knapp hundert regionale Akteure und mehr als tausend Besucher zu sehen. Das Spektakel fand dort erstmalig statt, es war quasi die Fortsetzung des Tages des Baumes, der bislang Ende April auf dem Parkplatz Kupferhammer im Schlaubetal stattfand. Veranstalter waren damals die Naturpark-Verwaltung in Siehdichum und die Hoheitsoberförsterei Siehdichum.

Da der Parkplatz für diese Volksveranstaltung nicht mehr genutzt werden konnte, organisierte 2016 die Naturpark-Verwaltung kurzerhand ihre eigene Party bei Groß Drewitz - was sich damals auch anbot, da die Landeseinrichtung ihr 20jähriges Bestehen feierte.

Mit der Bilanz war man nun so zufrieden, dass es 2017 eine Neuauflage geben wird. "Wir bereiten alles für unser Fest am 13. Mai vor", kündigte am Montag Ralf Hartwig an. Veranstalter ist wieder die Naturpark-Verwaltung, die sich für diesen Sonnabend viele Partner und Unterstützer suchen wird. So wird es ein Kinderprogramm geben und auch für Speisen und Getränke ist gesorgt. Einladen will man auch wieder Meister, die alte Handwerkstechniken wie Schmieden, Korbflechten und Drechseln zeigen sollen. Händler können Keramiken und Naturprodukte anbieten. Auch die Köhler aus Groß Lindow wolle man wieder einladen, kündigte Ralf Hartwig an, "ihr Auftritt ist 2016 gut angekommen." Natürlich wird es an diesem Tag auch Informationen zu Fauna und Tieren geben - so wird wieder eine vogelkundliche Wanderung starten. Diese fand in der Vorjahren üblicherweise vormittags statt.

Auch mit Bieber und Wolf will man sich in der Wagenburg beschäftigen, es seien "sicher heikle Themen", so Ralf Hartwig. Zu beiden Tieren wolle man Vorträge anbieten, eingeladen haben man auch einen der Wolfsbeauftragten des Landes.

Und schließlich wird es Tipps und Hinweise zum Schlaubetal geben, man wolle regionale Tourismus-Zentralen einladen und eine Natur-Fotografin aus Mixdorf werde einen Lichtbilder-Vortrag vorbereiten. Jetzt habe auch die Hoheitsoberförsterei Siehdichum ihre Teilnahme zugesagt.

Das Schlaubetal wird als schönstes Bachtal Ostbrandenburgs angesprochen. Auf ihrem Lauf liebt die Schlaube Abwechslung. Sie schlängelt sich durch Wälder und Schluchten, durchfließt Seen und Teiche, lässt Bäche und Moore hinter sich, säumt Wiesen und Binnendünen. In den südlich des Wirchensees gelegenen Hügeln entspringen zwei Quellen kleine Rinnsale, die sich in den Wirchenwiese vereinigen. Dies ist das Quellgebiet der Schlaube. Zu sehen ist dort außer einer feuchten Wiese nichts. Auf ihrem insgesamt 27 Kilometer langen Weg durchfließt die Schlaube anfangs mehrere Seen, bevor sie Müllrose erreicht. Sie mündet in den Großen Müllroser See, durchfließt den Kleinen Müllroser See, ergießt sich in den Oder-Spree-Kanal und mündet schließlich in Brieskow-Finkenheerd in den Brieksower See bzw. in die Oder.

Allein 13 Tier- und Pflanzenarten kommen brandenburgweit nur noch im Naturpark Schlaubetal vor. Dazu gehören Frauenschuh und Korallenwurz als Orchideenarten, die Smaragdeidechse, die es nirgendwo anders in Norddeutschland gibt, und der Hochmoor-Perlmutterfalter.