Berauscht unterwegs

KrĂŒgersdorf (MOZ) Am Montag haben Polizisten gegen 2.30 Uhr den Fahrer eines Fiat Ducato in Krügersdorf aus dem Verkehr gezogen. Ein Drogenschnelltest bei dem 31-Jährigen zeigte ein positives Ergebnis an. Die Beamten brachten den Mann ins Beeskower Krankenhaus. Dort wurde ihm eine Blutprobe entnommen. Deren Ergebnis wird als Beweis dienen im nun anhängigen Verfahren wegen Fahrens unter dem Einfluss berauschender Mittel sowie Verstoßes gegen das Betäubungsmittelgesetz.