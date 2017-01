Kleinkunst und CafÃ© in der Arche

artikel-ansicht/dg/0/

Ein halbes Jahr Baustelle liegen hinter den Mitarbeitern des künftigen Mehrgenerationenhauses, der Arche. "Jetzt, wo wir die neuen Fluchttreppen haben, die Glastüren eingebaut und die Rauch-Funküberwachungen in jedem Raum installiert sind, können wir das ehemalige Schulhaus auch wieder von oben bis unten nutzen", freut sich Arche-Chef Ralf Lauckner. Der Dachsaal beherbergt künftig nicht nur das historische Klassenzimmer, sondern bietet auch zwei Mitarbeitern Platz. Denn im Haus sind mittlerweile auch die Kollegen untergebracht, die die Projekte Neuenhagen summt und Engagierte Stadt, den familienunterstützenden Dienst, die Erzieherumschulung und die offene Altenhilfe betreuen.

Die mittlere Etage ist zum Seminarbereich umgestaltet worden und beherbergt alle für Konferenzen notwendige Technik vom Beamer bis zum fahrbaren Smartboard. Drei Räume à 20 Plätze - da hofft Ralf Lauckner auf Firmen, die diese Räume buchen. Als Sahnehäubchen dazu gibt es das Angebot, die Versorgung der Teilnehmer über den IB gleich mit zu organisieren.

Wieder in Betrieb sind auch die zwei Keramikbrennöfen - dank der Spende von Ravindra Gujjula zum 20-jährigen Bestehen der Arche im September 2016. "Wir bieten ja schon seit Langem Keramikkurse für Kinder, können dieses Angebot nun auch Erwachsenen eröffnen. Wer mag, kann sich ab sofort anmelden. Vorgesehen ist der Kurs am Dienstagabend", sagt Ralf Lauckner. Weitergeführt werden Yoga-, Tai-Chi- und Qigong-Kurse. Gesucht wird noch jemand, der einen Malkurs für Kinder und für Erwachsene leitet. Anmelden können sich Interessenten auch für die Senioren-PC-Kurse. Stolz verweist Lauckner auf zehn nagelneue Laptops bzw. Tablets, die zur Verfügung gestellt werden können.

Und auch die Forscher-AG, die wegen der Brandschutzauflagen zuletzt nur noch im Haus der Begegnungen und des Lernens (HdBudL) untergebracht war, gibt es weiter. Allerdings nun wieder im 14-täglichen Wechsel zwischen dem HdBudL und der Arche.

Einen neuen Namen hat der Gastronomiebereich im Erdgeschoss bekommen. Im Raum "Zum Karzer" soll es künftig ein Café geben. "Wir wollen hier noch im Januar malern und alles schick machen, dann kann es losgehen. Es wäre toll, wenn wir für die Betreuung des Cafés einen Bundesfreiwilligen oder einen Empfänger von Hartz IV, der sich etwas dazuverdienen will, begeistern könnten. Gern darf die Person auch älter sein", wirbt Lauckner um Bewerbungen. Sobald es wieder wärmer wird, will er dann auch die Tür zur Carl-Schmäcke-Straße wieder öffnen, so dass Gäste direkt aus dem Freien ins Café gelangen.

Direkt gegenüber vom künftigen Café sind zwei weitere Räume, die für Familienfeiern und kleinere Veranstaltungen gebucht und genutzt werden können. Bis zu 50 Personen finden dort Platz. Durch die Brandschutzauflagen wurde ein Zugang zur Terrasse geschaffen, die in der warmen Jahreszeit selbstverständlich zur Verfügung steht.

In den Räumen wird wieder die Kleinkunst in der Arche stattfinden, die drei Jahre ruhen musste. Arche-Mitarbeiterin Daniela Paul hat ein kleines, feines Programm zusammengestellt. Ab sofort gibt es Karten dafür. Start ist am 28. Januar, 19 Uhr, mit einem Konzert der Blackbirds und ihren intensiven Songs zwischen Melancholie und Hoffnung.

"Ei laf ju, Bebi!" heißt es am 17. Februar, wenn Christine Dähn und Thomas Natschinski zur Konzertlesung einladen. Beginn ist 20 Uhr. Christine Dähn, die Stimme von DT 64, und Komponist Thomas Natschinski, u. a. Keyboarder von Karat, bieten an diesem Abend Lovesongs und verrückte Liebesgeschichten von Promis.

Lebensweisheiten, menschliche Torheiten wie Neid, Missgunst, Eifersucht, Spott und Ironie - all das verpackt Giso Weißbach in seinem Programm am 25. Februar ab 19 Uhr. Ein unterhaltsamer Abend ist garantiert, heißt es in der Ankündigung.

Zum Frauentag gibt es Kabarett. "Pisa, Lieder, Liebeswahn" - zu dem laden die Berliner Putzteufel am 10. März, 19.30 Uhr, nicht nur Frauen ein. Auf der Bühne stehen Stephan Weiß und Sandra Steglich.

Aufgrund des zu erwartenden Andrangs gibt es am 25. März einen Abend in der Mehrzweckhalle des IB in der Ziegelstraße 16, wenn Gisela Steineckert und Dirk Michaelis bekennen, sie seien seelenverwandt. Unter diesem Titel steht ihre Konzertlesung, die 20 Uhr beginnt. Bevor es dann nach draußen zu den Sommerwind-Open-Airs geht, wird in der Arche am 1. April Harald Wollenhaupt, der Hannes Wader des Ostens, erwartet und ab 20 Uhr spielen.

"Unser Sommerwind-Programm ist noch nicht komplett fertig, aber einige Höhepunkte stehen fest", sagt Ralf Lauckner. So wird am 24. Juni Joachim Witt, den viele aus der Zeit der Neuen deutschen Welle als Goldener Reiter kennen, den Reigen eröffnen. Am 8. Juli erhält der Archehof einen mediterranen Anstrich, wenn Vicente Patiz zur Lauschnacht einlädt. Zu erwarten sein wird vor allem instrumentale Musik, gekoppelt mit Licht und Laser. Dirk Michaelis wird am 2. September den Abschluss der Open Airs gestalten. Das Programm dazwischen wird noch rechtzeitig bekannt gegeben.

Informationen, Karten und Bewerbungen unter der Rufnummer: 03342 21584