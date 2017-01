WollenweberstraÃŸe wird grÃ¼n

artikel-ansicht/dg/0/

Frankfurt (Oder) (MOZ) Das städtische Tiefbauamt lässt auch in diesem Jahr in der Stadt umfangreiche Straßenbauarbeiten durchführen. Herausragende Maßnahmen sind die Sanierung des Weinbergwegs und die Gestaltung des Quartiers Wollenweberstraße.

Größtes Straßenbauprojekt wird in diesem Jahr die Sanierung des Weinbergwegs sein. Sie ist Teil der Gesamtbaumaßnahme Markendorfer Straße/Weinbergweg, die seit längerem vorbereitet wird. Beide Straßen müssen nicht nur saniert werden, weil sie marode sind. Sie sind seit einigen Jahren zusätzlichen Belastungen ausgesetzt, weil der gesamte Verkehr aus Süd ins Zentrum und nach Polen immer dann, wenn die Umleitung wegen erhöhter Feinstaubbelastung in Kraft gesetzt wird, über diese Straßen umgeleitet wird.

Im April wird zunächst mit der Sanierung des Weinbergwegs begonnen. Die Arbeiten werden voraussichtlich bis zum Sommer 2018 dauern. Die Stadt investiert geplant etwa 1,4 Millionen Euro. Erneuert werden auf 580 Meter Länge (etwa bis Höhe Traubenweg) die Fahrbahn, die Gehwege und die Straßenbeleuchtung. "Der geplante Querschnitt beinhaltet neben der Fahrbahn Schutzstreifen für Radfahrer, in den Seitenbereichen Grünstreifen mit Parkbuchten und beidseitige Gehwege", sagt Tiefbauamtsleiter Frank Herrmann. Außerdem wird entlang der Straße eine beidseitige Allee mit 46 Bäumen und Grünstreifen gepflanzt - als Ausgleich für jene Straßenbäume, die später in der Markendorfer Straße gefällt werden müssen. Mit im Boot ist die FWA, die Trinkwasserleitungen verlegt sowie den vorhandenen Mischwasserkanal umgestaltet und teilweise saniert. Die Netzgesellschaft verlegt im Zuge der Arbeiten je ein Mittelspannungs- und ein Niederspannungskabel.

Bedeutendstes Projekt im Stadtzentrum ist die Fertigstellung der Freiflächen im ersten Bauabschnitt des Quartiers Wollenweberstraße, zwischen Neumarkstraße und Rosengasse. Die Häuser sind dort bereits saniert - was fehlt, sind die Gehwege und Grünanlagen. Gemeinsam mit der Wowi investiert die Stadt dort insgesamt geplant 1,3 Millionen Euro. Hergestellt würden dort unter anderem grüne Aufenthaltsbereiche mit Spielplätzen in jedem Wohnhof, Bewohnerparkplätze in den Wohnhöfen und öffentliche Parkplätze entlang der Wollenweberstraße, erklärt Frank Herrmann. Die Wollenweberstraße selbst, bisher Durchgangsstraße, wird zum verkehrsberuhigten Bereich umgestaltet: Sie wird Sackgasse aus Richtung Neumarkstraße, die Verbindung zur Rosa-Luxemburg-Straße wird geschlossen. Außerdem werde die Verbindung zwischen der Magistrale und dem Lennépark ansprechend gestaltet. Bis zum Jahresende würden die Arbeiten abgeschlossen. Finanziert wird das Gesamtprojekt zu zwei Dritteln mit Städtebaufördermitteln.

Gebaut wird in diesem Jahr auch in Altberesinchen. Dort wird das Tiefbauamt den Parkplatz in der Fürstenberger Straße sowie den Gehweg, der vom Dresdener Platz bis zur Eichornstraße neben den Straßenbahngleisen verläuft, grundhaft ausbauen lassen. Parkplatz und Gehweg befänden sich "in einem desolaten Zustand", begründet der Amtsleiter. Im Zuge der Arbeiten, die Mitte Februar mit der Fällung zweier Bäume beginnen und Ende Juni abgeschlossen sein sollen, werden auch die Gehwegbeleuchtung erneuert und die Regenentwässerung des Parkplatzes verbessert. Drei Bäume werden gepflanzt.

Für 300 000 Euro lässt das Tiefbauamt in diesem Jahr einen Sportplatz an der Grundschule Booßen bauen. Vorgesehen sind eine Sprintstrecke mit Weitsprunggrube, eine Wurfanlage, ein Bolzplatz und ein Beachvolleyballfeld sowie Container mit Sanitärbereichen und Geräteräumen. Geplant ist der Abschluss zum Beginn des Schuljahres 2017/2018.

An der Grundschule Am Botanischen Garten wird das gesamte Areal an Schule und Turnhalle neu gestaltet. Begonnen wird in diesem Jahr mit dem Bau einer Schulsportanlage mit Bolzplatz, Sprintstrecke und Weitsprunggrube. Die Gesamtbausumme für die Sportanlagen beträgt 250 000 Euro.

Freuen können sich die Kinder in Rosengarten, Hohenwalde, Booßen und in der Paulinenhofsiedlung. Sie bekommen in diesem Jahr neue Spielplätze, die vor allem dank des großen Engagements der Bürger vor Ort errichtet werden können.