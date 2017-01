GoÃŸmann durch BÃ¶ller verstÃ¼mmelt

artikel-ansicht/dg/0/

Fürstenwalde (MOZ) Der Fürstenwalder Marktplatz verliert heute einen Teil seines gewohnten Aussehens. Das Gerhard-Goßmann-Denkmal muss abgebaut werden. Vermutlich durch einen Böller in der Silvesternacht ist es schwer beschädigt worden. Die Zukunft der Skulptur war am Montag noch völlig offen.

Es war bereits Montagnachmittag, knapp 40 Stunden nach Beginn des neuen Jahres, als das Drama entdeckt wurde. Thomas Müller vom Betriebshof der Stadt Fürstenwalde war fassungslos, als er das Ausmaß der Schäden in Augenschein nahm. "Unglaublich, wer so etwas macht", sagte er. Der mehr als mannshohen Bronze in Erinnerung an den Fürstenwalder Maler, Grafiker und Illustrator Gerhard Goßmann, die der Künstler Robert Metzkes im Jahr 2009 schuf, ist der linke Unterarm knapp unter dem Ellbogen abgerissen. Der rechte Unterarm hat einen Riss, im linken Oberschenkel klafft ein riesiges Loch.

Immerhin: Der abgerissene Unterarm ist nicht verschwunden. "Ein Bürger hat den Arm gefunden und in der benachbarten Revierpolizei-Station abgegeben", berichtete Andreas Retzlaff, Einsatzbearbeiter bei der Polizei in Fürstenwalde. Erste Ermittlungen hätten ergeben, dass Anwohner am Silvesterabend gegen 22.30 Uhr einen lauten Knall hörten und Jugendliche am Tatort bemerkten. Warum die Zeugen nicht sofort die Polizei riefen, war am Montag unklar. "Offenbar wurde ein Böller in die linke Hand des Denkmals gelegt und dann angezündet", sagte Retzlaff. Die Polizei ermittelt nun wegen Sachbeschädigung. Die Täter zu ergreifen, könnte jedoch schwierig werden - denn konkrete Hinweise zu den unbekannten Jugendlichen lagen zunächst nicht vor, so der Einsatzbearbeiter.

Ähnlich unklar ist die Zukunft des Denkmals, das der Verschönerungsverein Fürstenwalde einst der Stadt mit Hilfe von Spendern schenkte. Von der Stadtverwaltung gab es zunächst noch keine Aussage, was die Möglichkeiten einer Reparatur der Bronze betrifft. Bei der Frage nach der Höhe des Sachschadens sah sich auch die Polizei vor ein ungewohntes Rätsel gestellt. "Das ist in diesem Fall schwer zu schätzen", sagte Retzlaff. Im Einsatzprotokoll wurden 15000 Euro vermerkt.

Thomas Müller vom Betriebshof der Stadt orderte nach kurzer Begutachtung der Beschädigungen Bauzaun-Felder, mit denen das Denkmal noch am Montag umstellt wurde. An den gerissenen Stellen weist die Bronze scharfe Kanten auf, die ohne Schutz eine Verletzungsgefahr wären. Heute, so der erste Plan des Betriebshofes, soll die Statue vorerst abgebaut werden.

Unterdessen wurden am Montag aus dem Stadtgebiet weitere Schäden aus der Silvesternacht bekannt. Nach Angaben der Polizei wurde in der Friedrich-Engels-Straße ein dort geparktes Auto durch ein Feuerwerk beschädigt. In der Gellertstraße traf Pyrotechnik einen Briefkasten der Deutschen Post, in der Werner-Seelenbinder-Straße wurde ein Hausbriefkasten beschädigt. In der Ebereschenstraße geriet ein Abfallcontainer in Brand. Der Sachschaden summierte sich den Angaben zufolge in diesen Fällen auf etwa 2000 Euro. Der Betriebshof berichtete zudem von zerstörten Glasscheiben an einer Bushaltestelle in der Trebuser Straße auf Höhe Bernhardinum.

Die Stadtverwaltung begann am Montag durch Betriebshof und Außendienst-Mitarbeiter des Ordnungsamtes zudem mit Aufräumarbeiten. Die größten Müllberge gab es nach Angaben von Nadine Gebauer von der Öffentlichkeitsarbeit der Stadt am Platz am Stern und an der Kreuzung Frankfurter Straße/Geschwister-Scholl-Straße. "Dem Augenschein nach ist es insgesamt etwas mehr Müll als in den vergangenen Jahren", sagte Nadine Gebauer. Spätestens am Freitag solle das Aufräumen beendet sein. Auf den Grundstücken der Wohnungswirtschaft (Wowi) begannen deren Hausmeister mit dem Aufräumen. "Wir haben unsere Mieter im Vorfeld gebeten, ihren Müll selbst zu entfernen. Das hat ganz gut geklappt", sagte Susanne Wolff, Bereichsleiterin Vermietung bei der Wowi.