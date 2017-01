artikel-ansicht/dg/0/

Kurz nachdem Bernd Schmidt die Holzscheite in seinen Holzvergaserofen wirft, fängt das mehr als 800 Kilogramm schwere Gerät an zu rattern und zu klacken, so wie Galoppschritte eines Pferdes. "Deshalb haben wir ihn auch auf den Namen Bonanza getauft", sagt Bernd Schmidt und lacht. Der Ofen heizt sein gesamtes Haus, restliche Wärme wird über isolierte Geräte zwischengespeichert.

Als Futter für den Ofen schmeißt der Haselberger "die Splitter", also die Reste seines Holzhandels, in den Vergaserofen. Die guten Hölzer bekommen seine Kunden. Bekommt er gerade viele Nachfragen? "Eigentlich ist die Hauptsaison im September/Oktober", sagt der 53-Jährige. "Da fangen die Leute an, das Holz für ihre Öfen zu sammeln." Jetzt im Januar kommen mehr Nachfragen von Kunden, deren Vorrat bereits aufgebraucht ist.

Eine Lieferung nach Schönwalde steht am heutigen Montag auf dem Programm. "Die Dame bekommt Buche und Birke. Zwei gute Hölzer", wie Bernd Schmidt betont. Die Buche ist so etwas wie der Mercedes unter den Hölzern. "Sie brennt gut und gibt ein schönes Flammenbild", sagt der Holzhändler. Ein schönes Flammenbild? "Die Leute sind anspruchsvoller geworden. Zum gemütlichen Bild vor dem Kamin gehört auch ein ästhetisch schönes Flammenbild im Feuer", erklärt Bernd Schmidt, der seinen Holzhandel seit nunmehr zehn Jahren betreibt. "Das alte Knüppelholz aus Ästen wird heute nicht mehr so gern gesehen."

Heizen mit Holz, das tun viele in Märkisch-Oderland, sagt Bernd Schmidt. Aber auch in Berlin. Einige kochen sogar damit.

Auf seinem 5000 Quadratmeter großen Gelände lagert Bernd Schmidt alle möglichen heimischen Holzarten: Buche, Erle, Eiche Birke oder auch Kiefer, die sich mehr zum Anbrennen eignet. Seine beiden Mitarbeiter Juri Trohne und Manuel Steinhauer verarbeiten das Holz zu Scheiten mit unterschiedlichen Längen und stapeln es. Danach wird es meist eineinhalb bis zwei Jahre gelagert, damit die Feuchtigkeit aus dem Holz weicht. "Vorgegeben sind unter 20 Prozent Restfeuchte im Holz", erklärt Bernd Schmidt, "Wir liefern es mit 17, 18 Prozent aus." Gemessen wird der Wert mit einem Holzfeuchtenmessgerät, das einem Stromstecker mit zwei Kontakten ähnelt. Je nach Anfrage liefert Bernd Schmidt danach die gewünschte Holzmenge mit einem seiner Hänger oder seinem Kleintransporter aus. Der Regelpreis für einen Kubikmeter Buchenholz, also etwa einen normalen Esstisch groß, liege bei 50 (feucht) und 60 (trocken) Euro.

Ein paar Meter weiter die Dorfstraße runter hat Bernd Schmidt weiteres Holz gelagert. In einer alten Tabak-Lagerhalle liegen hunderte Buchenscheite. "Ein Raum, aus dem wir uns bedienen, wenn das Wetter draußen so unangenehm ist, dass wir nicht auf dem Gelände arbeiten können", sagt Bernd Schmidt.

Für seinen heutigen Transport hat Mitarbeiter Juri Trohne bereits das Förderband angeschmissen. Gleich geht es los.