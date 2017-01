artikel-ansicht/dg/0/

Sch├Âneiche (MOZ) Bis zum 8.Februar können die Leser der Märkischen Oderzeitung für ihre Athleten zur Wahl der populärsten Sportler des Jahres 2016 in Oder-Spree stimmen. Die MOZ stellt in loser Folge alle Kandidaten vor. Heute: die Volleyball-Männer der TSGL Schöneiche, Wieder-Aufsteiger in die 2. Bundesliga.

Sie gehören zu den Dauerbrennern bei der LOS-Sportlerwahl - was nicht verwundert, ist die TSGL Schöneiche doch der mit Abstand erfolgreichste Volleyballverein zwischen dem Berliner Rand und der Oder.

Aus der BSG Landbau hervorgegangen, spielte die erste Männermannschaft ab der Saison 1992/93 in der Brandenburg-Liga, wurde auf Anhieb und später noch dreimal Landesmeister. Nach einem Intermezzo in der Regionalliga Nordost 2004/05 gelang 2006/07 der Durchmarsch in die 2. Bundesliga. Und die Schöneicher etablierten sich in der Nord-Staffel, landeten ein halbes Dutzend Mal auf einem einstelligen Tabellenplatz, ehe die Verantwortlichen die Notbremse zogen: Da die TSGL die finanziellen Forderungen aus dem Masterplan der Deutschen Volleyball-Liga für die Bundesligen nicht länger erfüllen wollte und konnte, stieg der Verein in der Saison 2013/14 freiwillig in die ein Jahr zuvor installierte 3. Liga ab.

Sportlich dominierten die Randberliner deren Nord-Staffel mit den Platzierungen 1, 3 und 1. Der zweite Meistertitel stand bereits am vorletzten Saisonspieltag Anfang April fest. Am Ende standen 18 Siege bei nur zwei Niederlagen und sechs Punkte Vorsprung auf den SV Warnemünde auf der Habenseite. Und zwei Wochen später war dann auch jene Entscheidung gefallen, die sich bereits vorher angedeutet hatte: Der Verein beantragte die Lizenz für Liga 2.

Vorstands-Chef Dirk Leonhardt begründete den Schritt sowohl mit einer allgemeinen positiven Grundstimmung als auch mit den deutlich verbesserten Rahmenbedingungen. Dazu zählte auch das Signal des Verbandes, dass der Schöneicher Erfolgs-Coach Mewes Goertz eine Einladung zur A-Trainer-Ausbildung erhalten würde und damit die Mannschaft auch ganz offiziell und Statuten-gerecht in der zweithöchsten deutschen Spielklasse würde betreuen dürfen. Hinzu kam der sportliche Ehrgeiz der jungen Aufsteiger-Truppe, den selbst erarbeiteten Lorbeer ernten und sich gegen die höherklassige Konkurrenz beweisen zu wollen.

Das intern ausgegebene Minimalziel für die Hinrunde lautete 15 Punkte. Mit elf Zählern, resultierend aus zwei glatten Siegen, zwei Tie-Break-Erfolgen und einer Fünf-Satz-Niederlage, wurde dieses nicht erreicht. "Wir haben zuviel liegen lassen", muss Goertz eingestehen, nannte als Beispiel die 0:3-Schlappen gegen die Tecklenburger Land Volleys und zuletzt bei der DJK Delbrück. "Da haben wir uns auch nicht gut verkauft", weiß der Trainer, der erwartet, dass seine Jungs in der Rückrunde auch gegen stärker Gegner souveräner und giftiger auftreten. "Wir glauben jedenfalls weiter an das Erreichen eines Nichtabstiegsplatzes. 30 Punkte zum Saisonende sind nach wie vor ein realistisches Ziel."

Richtungsweisend könnte bereits am Sonnabend das Heimspiel gegen den Tabellensiebten, die Sportfreunde Aligse aus Lehrte bei Hannover sein. Bei den "Galliern" hatten die Schöneicher um Kapitän Willy Becker am 8. Spieltag mit einem 3:2 22:25, 25:22, 16:25, 25:23, 15:8) den ersten Sieg als Wieder-Aufsteiger landen können. "Das hat uns nach den teilweise recht frustrierenden Erlebnissen der Beginn der Saison einen Schub gegeben", blickt Mewes Goertz auf das genau zwei Monate zurückliegende Erfolgserlebnis zurück.

Trotz der Wichtigkeit der Partie hatte Mewes Goertz der Mannschaft knapp zwei Wochen freigegeben. "Bei 26 Punktspielen in neun Monaten bleibt kaum Zeit zum Abschalten. Deshalb war es wichtig, dass die Jungs mal ein bisschen den Kopf frei bekommen, über Weihnachten und den Jahreswechsel ein paar Tage für ihre Familien haben. Und schließlich reden wir hier immer noch von Hobby-Sportlern", betont der 33-Jährige, der selbst bei den Schwiegereltern in Thüringen vorbeischaute.

Die Spieler sollten einen Gang zurückschalten, sich aber natürlich fit halten. Heute ruft Goertz die Mannschaft zur ersten von drei Trainingseinheiten in der Woche zusammen, hinzu kommt ein etwa einstündiges Taktik-Meeting für das Duell ab 19 Uhr im "Volleyball-Tempel" Lehrer-Paul-Bester-Halle.

Die Gastgeber setzen dabei auch auf Youngster Lucas Grofe. Den 20 Jahre alten, 1,92 Meter großen Annahmespieler/Außenangreifer, einen der Trainingsfleißigsten der Goertz-Truppe, verschlägt es zur Ausbildung in die Mainmetropole nach Frankfurt - im Abstiegskampf will er den Randberlinern aber so oft es nur geht zur Verfügung stehen. "Das spricht für den Charakter der Mannschaft und die Team-Chemie", sieht der junge Coach auch in diesem Umstand durchaus Positives.