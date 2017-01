UnglÃ¼ck in der Neujahrsnacht

artikel-ansicht/dg/0/

Oberhavel (OGA) Zum Jahreswechsel hatten Feuerwehren und Polizei im Landkreis viel zu tun. Besonders hart traf es eine Germendorfer Familie, deren Haus durch ein Feuer arg beschädigt wurde. In Oranienburg verunglückte eine Frau beim Versuch, einen brennenden Schuppen zu löschen. In Glienicke demolierten junge Männer eine Bushaltestelle.

Nur noch verkohlter Schrott: Das Feuer in der Germendorfer Inselstraße war in einem Schuppen neben dem Carport ausgebrochen. Die Flammen griffen aufs Haus über, das auch durch die Löscharbeiten stark beschädigt wurde. © Tilman Trebs/OGA

Das neue Jahr ist noch keine fünf Stunden alt, als Frank G. in seinem Reihenhaus an der Germendorfer Inselstraße unsanft aus dem Schlaf gerissen wird. "Unser Nachbar hat uns fast die Tür eingeschlagen", erzählt G., der seinen richtigen Namen "nicht in den Medien lesen will". Was der Nachbar wollte, nämlich Alarm schlagen, wird Frank G. schnell klar. Als er aufsteht sieht er durch das Fenster schon den Feuerschein. Draußen steht der Schuppen direkt neben dem Carport in Flammen. Das Feuer greift schnell auf Carport und die Hausfassade über. G. bringt Frau, Kind und Hund in Sicherheit. Er schafft es auch noch, das Auto aus dem Unterstand zu befreien. Vielmehr kann er nicht machen. Die Feuerwehr rückt mit 29 Einsatzkräften aus Germendorf und Oranienburg an, um der Flammen Herr zu werden. Bis kurz nach 7 Uhr dauern die Löscharbeiten an. Frank G. liegt zu diesem Zeitpunkt schon mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung im Krankenhaus.

Am Montagnachmittag ist er schon wieder auf den Beinen, sein Haus aber nicht bewohnbar. Im Dach klafft ein großes Loch. Die Feuerwehr hatte es auf der Suche nach Glutnestern öffnen und wässern müssen. Die Fassadendämmung am Giebel ist hinüber. Die obere Etage und das Dachgeschoss sind durch das Löschwasser arg in Mitleidenschaft gezogen worden. Viele Möbel sind dahin. "Wir haben keinen Strom und keine Heizung. Es stinkt auch fürchterlich nach Rauch", sagt G. "Wir wissen noch nicht, wann wir wieder zurückkehren können." Für heute hat sich der Dachdecker angekündigt. "Dann müssen wir sehen, ob wir kurzfristig eine Firma finden, die auf Brandsanierungen spezialisiert ist." Die kommenden Wochen wird die Familie bei dem Nachbarn unterkommen, der ihnen vermutlich das Leben gerettet hat. "Wir sind ihm wirklich sehr dankbar", sagt G. Die Brandursache ist bislang unklar. Im Schuppen lagerte vor allem Holz für den Kamin. Ob eine Silvesterrakete das Haus traf oder jemand den Brand gelegt. Bislang weiß das niemand.

"In Germendorf brennt es oft", sagt eine Nachbarin, die sich nicht wundern würde, "wenn die Polizei irgendwann mal einen Feuerteufel schnappen würde". In der Anfang der 1990er-Jahre errichteten Anger-Siedlung wurden am Neujahrstag Erinnerungen an das Vorjahr wach. Bereits in der Silvesternacht von 2015 auf 2016 war wenige Straßen weiter ein Carport in Flammen aufgegangen, in dem Kaminholz lagerte. In der Inselstraße selbst war zuletzt im Mai 2012 ein Dachstuhl ausgebrannt.

Zu tun hat die Feuerwehr zum Jahreswechsel aber nicht nur in Germendorf. Sieben Einsätze registriert die Feuerwehrleitstelleim Landkreis Oberhavel. "Wir hatten wie immer gut zu tun. Es gab aber auch schon schlimmere Jahre", sagt Klaus Prillwitz von der Leitstelle.

Unter anderem wird die Feuerwehr am Silvestertag um 15.11 Uhr zum Gärtnerweg nach Wensickendorf gerufen. Dort stehen mehr als 100 Strohballen in Flammen. Der Brandstiftung verdächtigt werden nach Auskunft von Polizeisprecher Toralf Reinhardt zunächst mehrere Kinder, die in der Nähe des Tatortes gesehen wurden. "Sie haben die Tat aber abgestritten", sagt Reinhardt am Montag. Das Feuer wird von Einsatzkräften aus Oranienburg, Lehnitz, Schmachtenhagen und Wensickendorf gelöscht.

Schwer verletzt wird in der Neujahrsnacht eine Frau in der Wernigeroder Straße in Oranienburg. Nach Angaben von Polizeisprecher Reinhardt hatte auf ihrem Grundstück ein Schuppen gebrannt. Als die Frau eine Schippe holen will, um das Feuer zu löschen, stürzt sie in einen zwei Meter tiefen Schacht. Sie wird mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Der Schuppen soll durch eine fehlgeleitete Silvesterrakete Feuer gefangen haben. In der Bernauer Straße löschen Feuerwehrleute kurz nach Mitternacht brennende Feuerwerkskörper, um parkende Autos zu schützen.

In Glienicke demolieren mehrere junge Männer eine halbe Stunde nach Mitternacht in der Schönfließer Straße eine Bushaltestelle mit Feuerwerkskörpern. Nach Polizeiangaben werden eine Lampe und eine Scheibe beschädigt. Sachschaden: rund 1 000 Euro. Zwei der Männer werden kurz nach der Tat gestellt und angezeigt. In der Oranienburger Birkenallee und im Berliner Weg in Schmachtenhagen werden Postbriefkästen mit Böllern zerstört.

Mitunter fliegen auch Fäuste in der Silvesternacht. Insgesamt elf Körperverletzungen registriert die Polizei in Oranienburg, Kremmen, Hohen Neuendorf und Kreuzbruch. Ernsthaft verletzt wird aber niemand.