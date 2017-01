artikel-ansicht/dg/0/

Berlin/Potsdam (dpa) Trotz Schneefalls hat es in der Nacht zum Dienstag in Berlin und Brandenburg kaum Unfälle gegeben. Das teilte die Polizei mit. Die Glättewarnung des Deutschen Wetterdienstes (DWD) galt am frühen Morgen nur noch für den Süden und Osten Brandenburgs, erklärte Meteorologin Linda Jäckel. Am Vormittag soll die Warnung mit den steigenden Temperaturen dann ganz aufgehoben werden. Ab den Mittagsstunden wird es dann aber zunehmend stürmisch in Berlin und Brandenburg, so Jäckel. Am Abend und in der Nacht zum Mittwoch sei mit Sturmböen bis zur Stärke 8 zu rechnen.