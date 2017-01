Krehl startet mit Cannabis

artikel-ansicht/dg/0/

Neustadt (MZV) Die Reitersaison 2017 im Ruppiner Land wird in diesem Jahr wieder mit dem CSI in Neustadt vom 5. bis 8. Januar eröffnet. Reiter aus 15 Nationen sind dabei. Aus Ruppiner Sicht steigt auch bei Steffen Krehl (Lentzke), Saskia Ohrmund sowie Friederike Eggersmann (beide Neustadt) die Vorfreude auf den Start bei der Neuauflage des Traditionsturniers.

Im vorigen Jahr wurde das Turnier vom Veranstalter, dem Hamburger Unternehmer Herbert Ulonska, abgesagt. "Rahmenbedingungen wie Böden oder Stallungen müssen stimmen. Dank der Arbeiten im Außen- und Innenbereich der Graf von Lindenau-Halle ist nun wieder der passende Rahmen für das internationale Turnier geschaffen worden", freut sich Ulonska auf den Neustart an altbekannter Steller und auf "hoffentlich zahlreiche Besucher".

Und die dürfen sich ihrerseits auf Reiter aus über 15 Nationen freuen. In diesem Jahr erhalten natürlich auch wieder Reiter aus der Ruppiner Region die Möglichkeit zum Start auf dem internationalen Parkett. Für viele Pferdesportbegeisterte aus Berlin und Brandenburg ist das CSI das einzige internationale Event quasi direkt vor der Haustür, bei dem sie sich dem heimischem Publikum zeigen können. Das CSI bietet die Bühne, um sich für weitere internationale Startmöglichkeiten zu empfehlen.

Zu denen, die starten dürfen, zählen Max-Hilmar Borchert (Menz), Felix Ewald (Storkow) und auch Steffen Krehl aus Lentzke. Letzterer erklärte auf Nachfrage: "Ich werde in der Youngster-Tour Caspar von Stein satteln", sagt der Ausbilder und Trainer. Mit dem nun siebenjährigen DSP-Nachwuchspferd war Krehl bereits beim DKB-Bundes-Championat in Warendorf im Stechen beim Finale der sechsjährigen Springpferde im Preis der Deutschen Kreditbank AG erfolgreich unterwegs. Mit Cannabis wird Krehl, der auf Platz fünf unter den Top-Ten Reitern des Landesverbandes Berlin-Brandenburg nach Ranglistenpunkten liegt, in den Rahmenprüfungen starten dürfen und freut sich schon darauf.

Eine, deren Stimmung derzeit eher bedrückt ist, ist Laura Strehmel aus Neustadt. Die junge Reiterin, die in der Uniform der Sportfördergruppe der Bundeswehr auf den Turnieren zu sehen ist, muss nämlich verletzungsbedingt pausieren. "Ich darf meinen Fuß leider noch nicht belasten", bedauert die Amazone, die sich bei einem Sturz im Dezember auf der Hippologica verletzte (RA berichtete). Dabei hatte sie sich so auf das internationale Turnier zu Hause gefreut. Als amtierende Landesmeisterin der Berlin-Brandenburger Springreiter hatte sie sich qualifiziert - und muss nun tatenlos zusehen.

Anders ergeht es ihren beiden Vereinskolleginnen Saskia Ohrmund und Friederike Eggersmann. Sie werden im Junior Future Cup die Ruppiner Farben vertreten. Auch für ihre Pferde gab es nach der Hippologica nur eine kurze Verschnaufpause, wie übrigens auch für die Pferde von Krehl, Ewald oder Borchert.

Am Samstagabend kommen beim CSI alle Pferdeliebhaber und Züchter auf ihre Kosten. Sie nutzen die Gelegenheit, sich den zukünftigen Hengst für ihre Stute einmal anzuschauen. Für den Neustart 2017 wurde der Umfang des Programms, so wie ihn die Zuschauer und die Aktiven in der Vergangenheit über 16 Jahre lang kennen und schätzen gelernt haben, nicht verändert. Insgesamt 22 Prüfungen bietet das internationale Turnier, das am Donnerstag startet und bis Sonntag andauert. Unter anderem gibt es mit dem Großen Preis und dem Preis der Deutschen Kreditbank AG zwei Weltranglistenprüfungen. Spannung verspricht auch die internationale Youngstertour. Neben den Lokalmatadoren werden die Zuschauer neben Top-Reitern aus dem Ausland auch deutsche Reitgrößen wie Holger Wulschner aus Groß Viegeln, der zwischen den Jahren überaus erfolgreich im belgischen Mechelen unterwegs war und auf BSC Skipper mit Platz drei im Weltcup-Springen das Jahr erfolgreich beendete, zu sehen bekommen. "In Neustadt müssen auch die jungen mal ran, wie DSP Colfosco und Zuckersuess D'Argilla", legt der Mecklenburger ein Lächeln auf und signalisiert damit ebenso seine Vorfreude auf das CSI, zu dessen Stammgästen er zählt.

Die Sportredaktion verlost fünfmal zwei Eintrittskarten für den Turnier-Freitag. Die ersten fünf Anrufer, die heute zwischen 12 Uhr und 12.15 Uhr eine freie Leitung unter 03391 455335 erwischen, gewinnen die Tickets, die vor Ort an der Kasse hinterlegt werden.