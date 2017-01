artikel-ansicht/dg/0/

34 Kilometer sind es bis Oranienburg, 20 bis Templin. An diese Entfernungen müssen sich die Zehdenicker gewöhnen, wenn sie Probleme mit den Augen haben. Schon vor Monaten hat Dr. Ingrid Wagner ihre Praxis von Zehdenick nach Templin verlegt.

Die Augenärztin ist schon weg. Über kurz oder lang verschwindet auch die nächste Fachärztin von der Palette der medizinischen Versorgung in Zehdenick.

Seit Jahrzehnten behandelt die Hautärztin Dr. Jutta Franz-Reichel Patienten und findet, wie die Augenärztin, keinen Nachfolger für ihre Praxis. Das bereitet ihr große Sorgen und treibt sie um, weil sie keine Lösung weiß. Weder für sich und ihre eigene Praxis, noch für die fachärztliche Versorgung in der ländlichen Region generell. "Wenn mich meine Patienten fragen, die ich seit 26 Jahren betreue: ,Frau Doktor, was machen wir, wenn Sie in Rente gehen? Wo fahren wir dann hin?' Diese Frage kann ich ihnen nicht beantworten."

Warum findet sich kein medizinischer Nachwuchs für eine Hautarztpraxis für das nördliche Oberhavel? Jutta Franz-Reichel lässt bei einer möglichen Antwort darauf kein gutes Haar an ihrer eigenen Zunft. "Heute werden die Hautärzte auf Antiaging und Fettabsaugung programmiert, nicht um den hippokratischen Eid zu verwirklichen, da zu sein für die Menschen, die sie wirklich brauchen - und das sind unsere alten Menschen auf dem Land, die ihr ganzes Leben hart gearbeitet haben und es nicht verdient haben, im Alter so schlecht gesundheitlich fachärztlich betreut zu werden."

Die Krankenkassen und auch das Gesundheitsministerium in Potsdam haben keine Aktien an der ärztlichen Versorgung. Fragen dieser Zeitung an diese Institutionen, wie den Zehdenickern bei der mangelnden fachärztlichen Versorgung geholfen werden könne, wurden nicht beantwortet, sondern an die Kassenärztlichen Vereinigung Brandenburg verwiesen. Die ist zuständig für die ärztliche Versorgung im Land.

Dort heißt es: "Im Landkreis Oberhavel gab es zum 30. Juni 2016 bei den Hautärzten einen rechnerisch-statistischen Versorgungsgrad von 102,6 Prozent. Rein statistisch haben wir damit eine ausreichende Versorgung, der Landkreis ist zudem offen für weitere Niederlassungen."

Offen für weitere Niederlassungen - das hört sich gut an. Allerdings findet sich offenbar kein Hautarzt, der der Region rund um Zehdenick etwas abgewinnen kann. Dabei gibt es durchaus finanzielle Lockmittel - sprich Geld. Im Jahr 2015 sind die Mittelbereiche Templin und Zehdenick-Gransee vom Landesausschuss - ein unabhängiges Gremium aus KVBB und Krankenkassen - zur Förderregion deklariert worden. "Das eröffnet die Möglichkeit, die Niederlassung oder Übernahme einer bestehenden Praxis mit bis zu 50 000 Euro zu fördern", teilt KVBB-Sprecher Christian Wehry mit. Und doch findet sich kaum ein Facharzt, der aufs Land ziehen will.

Ein Beispiel: Um eine Hautarztpraxis in Templin wieder zu besetzen, hat die KVBB etliche Register gezogen: Stellenanzeigen in den KV-eigenen Medien, Stellenanzeigen in Fachmedien, Stellenanzeigen auf Fachkongressen veröffentlicht, enge Kooperation mit der KV Berlin und Direktansprache Berliner Hautärzte, Kooperation mit dem Berufsverband der Dermatologen, Kooperation mit den "Jungen Dermatologen", Dreh eines Online-Videos, in der die Praxis vorgestellt wird und Veröffentlichung auf verschiedenen Online-Portalen. Nichts. "Leider blieben sowohl die Fördermöglichkeit als auch all die durchgeführten Maßnahmen ohne Erfolg", konstatiert Christian Wehry.

Eine solche Aussage wird Dr. Jutta Franz-Reichel nicht gefallen. Denn schon seit März 2015 ist diese Stelle in Templin unbesetzt und die Region zwischen Gransee und Angermünde befindet sich im dermatologischen Ausnahmezustand. Ihre Hautarzt-Praxis in Zehdenick ist, nachdem zwei Hautärzte in Templin in Rente gingen, die einzige im Umkreis von rund 50 Kilometern. Die Templiner Patienten müssen jetzt auf die noch verbliebenen Praxen in Zehdenick, Angermünde, Schwedt oder Pasewalk ausweichen.

Auch wenn es seitdem einen Ansturm auf die Zehdenicker Praxis gibt und keine Sprechstunde mehr ohne Terminvergabe möglich ist, sind das keine guten Aussichten für Zehdenicks ältere Generation. Rund 15 000 Menschen leben in dieser Stadt. Es gibt fünf Zahnärzte, acht allgemeinmedizinische Praxen, einen Kinderarzt, eine Frauenärztin und noch die eine Hautärztin. Und wenn die ihre Praxis schließt, wird es dieselben Probleme geben wie in Templin.

Die KVBB scheint machtlos. Sie verspricht aber weiterhin finanzielle Anreize und will künftig auch die fachärztliche Weiterbildung im ambulanten Bereich höher fördern. Bislang ohne Erfolg.