Berlin (dpa) Zwei 19 und 22 Jahre alte Männer, die in der Silvesternacht in Berlin-Neukölln ein Auto angezündet und zerstört haben sollen, sind wieder frei. Ein Richter sehe keinen Grund, Haftbefehl zu erlassen, ermittelt werde aber weiter, teilte die Polizei am Dienstagmorgen mit. Die Männer sollen zu einer Gruppe von Randalierern gehören, die gegen 0.30 Uhr an der Emser Straße in Neukölln ein Auto auf die Straße rollten, die Scheiben einschlugen, die Türen zerstörten und das Wrack mit Feuerwerkskörpern anzündeten.