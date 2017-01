Holger Bartel bleibt dem LÃ¶wenberger SV erhalten

artikel-ansicht/dg/0/

Löwenberg (GZ) Die Fußballer des Löwenberger SV waren über Jahre fester Bestandteil der Landesklasse. Als Kreismeister von 2004 etablierte sich das Team aus dem Löwenberger Land in der achthöchsten Spielklasse, wurde in der Spielzeit 2009/10 sogar Dritter. Drei Jahre später wurde das Team aus personellen Gründen freiwillig zurückgezogen. In der Kreisliga wurde im Jahr danach die Qualifikation für die Kreisoberliga verpasst, in der Folge drohte sogar der Absturz in die 1. Kreisklasse.