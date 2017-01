Schon wieder Brand in Neuholland

artikel-ansicht/dg/0/

Neuholland (was) 100 000 Euro Schaden hat ein Brand am alten Forsthaus in Neuholland verursacht. Ein guter erhaltener Stall samt eingelagerten Möbeln und Heu ist durch die Flammen komplett zerstört worden. Das Forsthaus selbst, das seit längerem leer steht, ist nach Auskunft von Polizeisprecher Toralf Reinhardt durch den Brand nicht beschädigt worden. Verletzt wurde niemand.