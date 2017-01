800er Torte zur JubilÃ¤umsgala

artikel-ansicht/dg/0/

Gegen 17.00 Uhr hatte Stadtsänger Paulus von Rothenaw die Gäste vor dem Eingang begrüßt. Stefan Schulz, Vereinsvorsitzender des Theater Lichtblick e.V., moderierte anschließend das zweistündige Festprogramm. Dabei schlüpfte er in insgesamt sieben verschiedene Kostüme. Seine Zeitmaschine versetzte ihn zuerst als Angehörigen des Stammes der Heveller in die Slawenzeit. Als Raubritter Johann von Quitzow, an den 1409 Rathenow verpfändet wurde, verkündete er dann seinen Erlass als neuer Stadtherr. Im Jahr 1608 zog Wunderheiler Hermann Menke von Rhinow nachAls vermeintlicher Hexer landete Menke auf dem Scheiterhaufen. Als Dichter Joachim Christian Blum zitierte Stefan Schulz aus dessen Gedichtsammlung "Spaziergänge". Blums Schauspiel "Das befreyte Ratenau" war 1775 in Berlin uraufgeführt worden.

"Ein kleiner Schritt für mich, ein großer für Rathenow" - Mit diesem Satz machte Schulz als Johann Heinrich August Duncker (1767 bis 1843) auf seine durch ihn entwickelte und patentierte Vielschleifmaschine aufmerksam. Am 10. März 1801 begründete Duncker gemeinsam mit dem in Rathenow tätigen Garnison- und Feldprediger Samuel Christoph Wagener (1763 bis 1845), als kaufmännisch talentiertem Partner, die optische Industrie in Deutschland. Zuletzt kam Stefan Schulz als BUGA-Tourist auf die Bühne. In seinem Wagen, den er hinter sich her zog, lag der Kopf des Kostüms des BUGA-Maskottchens Wilma Wels. "Die Geschichte der Stadt wird weiter geschrieben. Auch durch Sie", verabschiedete sich der Moderator.

"Acht Jahrhunderte in die Welt geblickt, mal erbaut und oft geknickt. So erging es Rathenow!" trug der 88-jährige Ehrenbürger Günter Thonke die ersten Zeilen aus seinem kürzlich geschriebenen Gedicht "Der Horizont um Rathenow" vor.

Per Videobotschaft gratulierte Michael Kessler, selbst Sohn eines Optikers, zum Stadtgeburtstag. Der Schauspieler und Komiker machte während seiner Expedition mit einem Floß auf der Havel für das Fernsehen in Rathenow Station.

"Einer der ersten Menschen, die ich in Rathenow vor Jahren kennenlernte, war Leo Sulkowski und seine leckeren Bratwürste", grüßte Bundesaußenminister Frank-Walter Steinmeier aus dem Auswärtigen Amt. "In der Optikstadt Rathenow hat man Nah- und Fernsicht. Diese Stadt lebt von denen, die sich für ihre Stadt einsetzen."

Auf weitere freundschaftliche Zusammenarbeit freut sich Pierre Gilgenast, Bürgermeister der Rathenower Partnerstadt Rendsburg. Zuletzt gratulierte die Klasse 3c der Jahn-Grundschule als geschlossener Chor per Videobotschaft.

"Ich wünsche mir eine Stadt mit glücklichen Menschen. Ich bin stolz auf die Rathenowerinnen und Rathenower", so Bürgermeister Seeger. "Lassen Sie uns heute Abend gemeinsam das Kulturzentrum zum Leuchten bringen." Im Blauen Saal eröffnete er anschließend den Tanz, zu dem die Musiker der Dandys aus Milow bis um Mitternacht aufspielten. Im Foyer legten zwei DJs auf. Nach dem Buffet schnitt Seeger mit Bäckermeister Olaf Thonke die Festtorte an. Die drei Mandarine-, Schoko-Kirsch- und Pfirsich-Cremetorten stellten die Zahlen "8-0-0" dar. "Eine tolle Feier", waren sich die Gäste des Balls einig. Man hörte nur Lob.