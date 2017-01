25-jÃ¤hriges MeisterjubilÃ¤um als Steinmetz

artikel-ansicht/dg/0/

Sein Handwerk hatte der 1960 in Bodrum an der türkischen Ägäis geborene Güldas im Steinmetzbetrieb von Paul Becker in Berlin-Reinickendorf von der Pike auf gelernt. Später wechselte er zur Firma Gebauer. Seine Frau Saadet erkannte seine Fähigkeiten und legte ihm nahe, mehr daraus zu machen. "Sie hat mich zur Meisterschule gedrängt. Darüber bin ich ihr bis heute sehr dankbar", sagt Güldas, der zunächst noch als Meister im Betrieb Gebauer weiter arbeitete.

Klar war aber, dass sein Weg in die Selbstständigkeit führen sollte. Und nach der politischen Wende stand für den jungen Meister ebenso fest, dass er sein Glück im Berliner Umland versuchen musste. An der Chausseestraße in Sachsenhausen ließ sich Ömür Güldas im Mai 1993 mit seiner eigenen Firma nieder.

Seit einigen Jahren ist der Innungsbetrieb auf eigenem Grund und Boden im Germendorfer Gewerbegebiet Veltener Straße ansässig. Viele Stammkunden sind dem weltoffenen Meister unterdessen ans Herz gewachsen, manche echte Freunde geworden. An den meisten Gartenschauen in der Region hat er sich mit besonders gestalteten Grabsteinen beteiligt. Bei der IGA in diesem Jahr in Berlin vertritt er sein Handwerk abermals.

"Wir sitzen hier zwar in Containern. Aber ein festes Gebäude wollen wir noch errichten", sagt Güldas, der seit 2015 auch anerkannter Bausachverständiger ist. Steht die neue Werkstatt, dann will der "harte Hund", wie ihn viele seiner Schüler wahrgenommen haben, auch wieder Lehrlinge ausbilden. Immerhin 24 jungen Leuten hat Güldas das Steinmetzhandwerk in den vergangenen mehr als zwei Dekaden beigebracht. Den meisten so erfolgreich, dass es einige inzwischen selbst zum Meister gebracht haben. Zwei seiner besten Azubis konnten sich mit ihren Gesellenstücken im Übrigen an einem international viel beachteten Bauwerk verewigen - nämlich an der wieder aufgebauten Dresdner Frauenkirche.

Mit einem wahren Meisterwerk, das von seinen Händen erschaffen wurde, ist Güldas im Herzen Berlins vertreten. Der Brunnen vor dem Bundesrat an der Leipziger Straße stammt aus seiner Werkstatt. Als einziger Handwerksmeister war der "Türkwossi", wie sich der kommunikative Güldas selbst gern bezeichnet, zur Einweihung des Bundesrats im ehemaligen preußischen Herrenhaus im September 2001 eingeladen worden.

Auf all das kann der Vater eines Sohnes, der Jura in England studiert, sehr stolz sein. Doch Stolz ist nicht sein Ding. Er begegnet allen Menschen lieber auf Augenhöhe, freut sich über Gesten und ist glücklich, wenn solides Handwerk und ansprechende Handwerkskunst gewürdigt werden. Das vermisst der "Stein-Erklärer" in seiner Branche zuweilen. Überhaupt, mehr Dankbarkeit und mehr Miteinander in der Gesellschaft wünscht sich Güldas, der ehrenamtliches Engagement schätzt. Das komme heute oft zu kurz. Er zeigt glücklich auf einen kleinen Engel, den ihn eine zufriedene Kundin auch noch Jahre nach der abgelieferten Arbeit geschenkt hat.

Eine andere Kundin habe ihm aus der Hand gelesen. 82 Jahre alt würde er werden. "Solange arbeite ich weiter. Dann erreiche ich mein goldenes Meisterjubiläum noch", sagt Güldas. "Bis dahin mache ich meinen Sohn noch mit meinem Handwerk vertraut. Denn zu geistiger Arbeit sollte er immer einen sinnvollen körperlichen Ausgleich haben", ist Ömür Güldas überzeugt.