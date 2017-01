Whiskey statt Neujahrsbaby

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1541802/

Als die Party losging, war der Jahreswechsel in Samoa schon Geschichte. Nach Mitteleuropäischer Zeit (MEZ) hatte er sich dort schon um 11.00 Uhr vollzogen. Um 19.00 Uhr war Bangladesch an der Reihe. Damit begann die Sause in

Im stündlichen Abstand folgten Pakistan, die Seychellen und Moskau. Um Mitternacht feierten die Gäste mit Wiener Würstchen mit Kartoffelsalat den Jahreswechsel in Deutschland. Die Menschen auf Samoas Nachbarinsel Amerikanisch-Samoa begrüßten als letzte auf der Welt das neue Jahr, das war um 11.00 Uhr (MEZ) am Neujahrsvormittag. Da war aber die Party im Restaurant "Zum Alten Hafen" schon gelaufen.

Auch in den anderen Rathenower Lokalitäten wurde ausgelassen das neue Jahr begrüßt. Im Blauen Saal des Kulturzentrums feierten rund 150 Gäste mit "Helga & Band" aus Schönebeck. Im Havelrestaurant Schwedendamm lautete das diesjährige Motto der Silvesterparty mit DJ Wolfgang "Pirates of the Carribean". Einige Gäste feierten kostümiert als Piraten. Inhaber John(ny) "Depp" Schach schenkte nicht Rum aus der Karibik, dafür aber amerikanischen Whiskey aus einer 4,5 Liter-Flasche aus. Junge Rathenower feierten derweil in der Musikbrauerei und waren wohl diejenigen, die am längsten am Neujahrsmorgen durchhielten.

Schon weit vor Mitternacht hatten immer wieder Raketen den abendlichen Himmel über der Kreisstadt erhellt. Mit viel Feuerwerk begrüßten die Rathenower das Jahr 2017. Dabei wurden Knaller und Raketen nicht immer sachgerecht benutzt.

Die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr Rathenow mussten nach Mitternacht zu insgesamt neun Einsätzen ausrücken. "Um 0.54 Uhr erfolgte die erste Alarmierung. Um 1.56 Uhr war der letzte Einsatz der Silvesternacht", so Ortswehrführer Oliver Lienig. Ursache für die kleinen Brände ohne nennenswerten Schaden sei unachtsamer Umgang mit Feuerwerkskörpern gewesen. Insgesamt neun Kameraden hatten von 18.00 bis 3.00 Uhr Bereitschaftsdienst auf der Feuerwache. Der nächste Einsatz im neuen Jahr erfolgte um 6.26 Uhr, als in einer Straße Müllsäcke brannten.

Auch viel zu tun hatten die Diensthabenden in der Rettungsstelle der Havelland-Klinik. Das Team musste Patienten mit Silvester bedingten Wunden und Beschwerden behandeln. Ruhiger war es hingegen im Kreißsaal. Noch bis zum Mittag am 2. Januar konnte kein Neu-Rathenower begrüßt werden, auch nicht bis zum Mittag des 3. Januar. "Wir haben drei, vier Frauen, bei denen es jederzeit zur Geburt kommen könnte", so Hebamme Sabine Westermann. "Im letzten Jahr hatten wir insgesamt 364 Geburten. 2014 waren es 308." Laut Silke Monte, Pressesprecherin der Havelland-Kliniken, hätte es 2016 an beiden Standorten, also in Rathenow und in Nauen, insgesamt 758 Geburten gegeben. Das waren 90 mehr als im Vorjahr und 101 mehr im Vergleich zu 2014.

Den eigentlich rückläufigen Geburtentrend, eine Drangsal in Zeiten des demografischen Wandels, konnten offenbar Frauen umkehren, die im Havelland Asyl beantragten bzw. fanden. 2016 halfen die Hebammen allein im Rathenower Krankenhaus insgesamt 61 Babies ausländischer Mütter auf die Welt.