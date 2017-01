artikel-ansicht/dg/0/

Potsdam (dpa) Der stellvertretende AfD-Vorsitzende Alexander Gauland hat die Vorschläge von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) zur Neuordnung der Sicherheitsarchitektur begrüßt. In den Landesregierungen säßen zunehmend politische Kräfte, die den Rechtsstaat nicht mehr durchsetzen wollten, sagte Gauland am Dienstag in Potsdam. Daher werde man den Weg gehen müssen, dass der Bund mehr Kompetenzen im Sicherheitsbereich an sich ziehe.