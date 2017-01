Bessere medizinische Versorgung & weniger Verwaltungsaufwand

artikel-ansicht/dg/0/

Bad Belzig/L├╝bben (MZV) Ab Januar 2017 wird die AOK Nordost elektronische Gesundheitskarten (eGK) an asylsuchende Menschen in den Landkreisen Potsdam-Mittelmark und Dahme-Spreewald ausgeben. Mit diesen Regionen hat die AOK die Ausgabe der eGK nach Teltow-Fläming und Oberhavel in den von ihr betreuten Landkreisen in Brandenburg umgesetzt. Ziel des Brandenburgischen Gesundheitsministeriums und der beteiligten Krankenkassen, darunter der AOK Nordost, ist es, die eGK für geflüchtete Menschen für eine bessere medizinische Versorgung flächendeckend und unbürokratisch einzuführen. Der Verwaltungsaufwand wird verringert, da nicht für verschiedene Behandlungen Krankenscheine notwendig sind, sondern einmalig die eGK ausgegeben wird.