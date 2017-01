Arbeitslosenzahlen weiter rÃ¼cklÃ¤ufig

artikel-ansicht/dg/0/

Havelland (MOZ) Die Zahl der Arbeitslosen im Landkreis Havelland ist im Monat Dezember sowohl gegenüber dem Vormonat als auch gegenüber dem Vorjahr 2015 erneut gesunken. So registrierte die Arbeitsagentur mit Sitz in Neuruppin im Havelland 5.767 Menschen ohne festen Job. Das sind 528 weniger als im Dezember 2015 und 37 weniger als im November 2016. Die Arbeitslosenquote konnte aktuell mit 6,8 Prozent angegeben werden. Cornelie Schlegel,Vorsitzende der Arbeitsagentur, zog am Dienstag eine positive Bilanz.