artikel-ansicht/dg/0/

Eberswalde (dpa) Nach der Übernahme des Bahnwerks Eberswalde durch einen privaten Investor hat die Arbeitsagentur ihre Hilfe angeboten. "Wir stehen parat, um in keinen zeitlichen Verzug zu kommen", sagte Agentur-Sprecherin Sabine Endmann am Dienstag. "Wir befinden uns in engem Kontakt." Die Werksleitung plant, Kurzarbeit zu beantragen. Ein entsprechendes Papier sei in Vorbereitung, sagte Betriebsratschef Andreas Hoffmann am Dienstag.