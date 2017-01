Kohlschreiber schafft Auftaktsieg in Doha

artikel-ansicht/dg/0/

(dpa) Doha (dpa) - Philipp Kohlschreiber ist erfolgreich in die neue Tennis-Saison gestartet. Der Augsburger behauptete sich in der ersten Runde des ATP-Turniers von Doha mit 6:2, 7:6 (7:3) gegen den Tunesier Malek Jaziri und folgte damit Dustin Brown in das Achtelfinale.