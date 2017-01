artikel-ansicht/dg/0/

Mainz (dpa) Die stellvertretende CDU-Bundesvorsitzende Julia Klöckner unterstützt die Vorschläge von Bundesinnenminister Thomas de Maizière (CDU) für mehr Kompetenzen des Bundes in der inneren Sicherheit. "Die Welt hat sich verändert", teilte sie am Dienstag mit. "Kleinstaaterei in Sicherheitsfragen kann gefährlich werden." Der Attentäter von Berlin sei zwischen drei Bundesländern hin- und hergereist. "Wo mangelnde Kooperation der Länder mit dem Bund die Arbeit erschwert, müssen wir ideologiefrei darüber reden, wie wir besser werden können."