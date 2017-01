Weihnachtsbaum als Delikatesse fÃ¼r Elefanten

artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Elefanten des Berliner Zoos haben am Dienstag übrig gebliebene Weihnachtsbäume verspeisen dürfen. Tierpfleger hatten für die sechs Weibchen jeweils einen Tannenbaum in das Außengehege gelegt. Mit dabei war auch die vierjährige Anchali, die wie ihre Artgenossen bereits das über 26 Jahre alte Ritual des Zoos kannte.

Die Bäume stammen von Großhändlern, die die ungespritzten Tannen nicht verkauft haben. Private Spenden nimmt der Zoo nicht an, da sich die Elefanten an Dekorationsresten verletzen können. Für die Tiere ist das süße Harz der Bäume eine besondere Delikatesse. Die Tannen werden über mehrere Wochen hinweg an die Tiere verfüttert.

Am Montag hatte der Elefant Edgar im Tierpark Berlin seinen ersten Geburtstag mit einer Reistorte gefeiert.