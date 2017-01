Auto Ã¼berschlug sich, Fahrerin verletzt

artikel-ansicht/dg/0/

Tremmen/Etzin (MOZ) Eine 19-jährige Autofahrerin ist am Montagabend bei einem Verkehrsunfall auf der Kreisstraße zwischen Tremmen und Etzin verletzt worden. Auf winterglatter Fahrbahn kam die junge Frau mit ihrem Wagen nach rechts von der Fahrbahn ab. Das Auto überschlug sich nach derzeitigen Erkenntnissen aufgrund des abschüssigen Geländes. Es kam erst auf dem angrenzenden Feld auf den Rädern zum Stehen. Die Frau musst durch Rettungskräfte versorgt und in ein Krankenhaus gebracht werden, wie die Polizei am Dienstag mitteilte.