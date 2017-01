artikel-ansicht/dg/0/

Sieversdorf-Hohenofen (dpa) Wegen des erneuten Brands in ihrem Haus ist eine 13-köpfige Familie in Ostprignitz-Ruppin nach 2013 schon zum zweiten Mal vorübergehend ohne Obdach. Wie die Polizei am Dienstag mitteilte, brach am Montagabend aus noch ungeklärter Ursache in einer Abstellkammer im ersten Obergeschoss des Einfamilienhauses in Sieversdorf-Hohenofen ein Feuer aus. Rettungskräfte mussten die Zwischendecke abtragen.