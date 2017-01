artikel-ansicht/dg/0/

Berlin (dpa) Die Schlichtung im Tarifkonflikt der Lokführergewerkschaft GDL mit der Deutschen Bahn beginnt am 11. Januar. Auf diesen ersten Sitzungstermin hätten sich die Schlichter mit den Tarifparteien verständigt, erfuhr die Deutsche Presse-Agentur am Dienstag aus dem Umfeld der Beteiligten. Beide Seiten hatten am Freitag den thüringischen Ministerpräsidenten Bodo Ramelow (Linke) und den früheren brandenburgischen Regierungschef Matthias Platzeck (SPD) als Schlichter bestimmt.