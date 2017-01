Abstriche beim Rufbus-System

artikel-ansicht/dg/0/

Seelow (MOZ) Den ganzen Tag über klingelte am Dienstag das MOZ-Telefon, machten Leser ihrem Ärger über Pannen bei der Umstellung des Busverkehrs Luft. Zwar fahren die Busse auf den meisten Linien, beim Rufbus indes hat 2017 ein neues Kapitel begonnen - mitunter zum Nachteil für die bisherigen Nutzer.

Diana Gutsche ist nicht nur verärgert, sondern geradezu verzweifelt. "Ich habe bisher meine beiden zwei und vier Jahre alten Kinder morgens um 8.50 Uhr mit dem Bus nach Seelow in die Kita gebracht", erzählte die Lietzenerin am MOZ-Telefon. "Zurück hat mich dann der Rufbus gebracht. Jetzt fährt weder der morgendliche Bus noch erreiche ich irgendwo jemanden, der mir etwas zum Rufbus erklärt. Die neue Busgesellschaft hat das einfach abgeschafft." Sie wisse nicht, wie sie künftig ihren Alltag organisieren soll.

Aus Lietzen kamen mehrere Anrufe, da mit dem neuen Fahrplan, der am 1. Januar für den Bereich Seelow und Strausberg in Kraft getreten ist, der Bus um 8.50 Uhr gar nicht mehr fährt. "Darf eine Busgesellschaft eine Linie einfach streichen?" fragte unsere Leserin. Nein, das darf sie nicht, erklärte der Beigeordnete und Leiter des Wirtschaftsamtes des Kreises, Rainer Schinkel, auf MOZ-Anfrage. "Die Busgesellschaft erbringt ihre Leistungen entsprechend des mit uns als Landkreis unterzeichneten Verkehrsvertrages. Der enthält verschiedene Änderungen."

Mit dem Betreiberwechsel sei nicht automatisch der alte Fahrplan übertragen worden. Im Fall des Lietzener Busses sei die besagte Linie tatsächlich gestrichen worden, weil es offensichtlich zu wenige Fahrgäste gab. Wer in Richtung Seelow will, muss den Linienbus eine Stunde früher nutzen. Der verkehrt allerdings nur während der Schulzeit. Sind die Lietzener damit während der Ferien grundsätzlich abgehängt? Danny Wollank vom Wirtschaftsamt des Kreises stellt klar: "Fahren keine Schulbusse, können die Bürger den Rufbus anfordern. Das gilt für alle Linien, die in den Ferien nicht bedient werden."

Mehrere Leser hatten am Montag vergeblich versucht, Fahrten mit einem Rufbus anzumelden. Bis Dienstagmittag gab es Probleme mit der Telefonleitung. "Jetzt steht sie aber", versichert Mobus-Geschäftsführer Uwe Rößler. "Unsere Mitarbeiter arbeiten alle Anfragen ab." Beim Rufbus müssen Bürger jedoch mit Veränderungen rechnen. "Die hat aber nicht der neue Betreiber zu verantworten", stellte Rainer Schinkel klar.

Er verwies auf veränderte Gesetzlichkeiten. Märkisch-Oderland hatte 2012 den Rufbus als flächendeckendes Angebot eingeführt. Nur vier Monate später habe der Bund ein verändertes Personenbeförderungsgesetz verabschiedet, das Rufbusse in dieser Form nicht mehr zulasse. Rufbusse müssen an Linien und Fahrpläne gebunden sein. "Bisher gab es für uns einen Bestandsschutz", erklärt Schinkel.

"Mit dem neuen Betreiber wurde jedoch auch die Konzession neu vergeben und zwar mit der Auflage, das Rufbussystem an die aktuellen Gesetzlichkeiten anzupassen." Gewohnte Dauerfahrten werden aufgrund geänderter Gesetzlichkeiten nicht mehr möglich sein.

Der Landkreis habe die Auflage, die veränderten neuen Regelungen für den Rufbus bis Ende Januar beim Landesamt für Bauen und Verkehr - es ist die Genehmigungsbehörde - vorzulegen. Man habe noch bis Ende Dezember versucht, die bisherige Regelung beizubehalten. Das sei abgelehnt worden. Die Übergangsregelung gelte bis Ende Februar, dann werde man über die künftigen genehmigten Festlegungen rechtzeitig informieren. Zum Teil hatte der neue Bus-Betreiber Dauernutzer von Rufbusstrecken telefonisch von den Veränderungen informiert.

Schwerpunkt der Abstimmungen zwischen dem Landkreis und dem neuen Betreiber war am Dienstag die Sicherung des heute wieder beginnenden Schülerverkehrs. "In einigen Bereichen des Altkreises Seelow wurde der Rufbus für den Schülerverkehr genutzt", erklärte der Beigeordnete. Ab sofort werde er als freigestellter Schülerverkehr eingeordnet und auch abgesichert.

Mobus-Geschäftsführer Rößler versicherte, dass man alle Hinweise und Kritiken ernst nehme. Im Fall der am Montagabend am Bahnhof Seelow-Gusow vergebens wartenden Fahrgästen veranlasste er umgehend eine Prüfung. "Es gab einen betrieblichen Fehler durch das von uns beauftragte Subunternehmen. Wir setzen alles daran, dass sich das nicht wiederholt", sagte er.

Ab sofort würden die Mitarbeiter Fahrtwünsche mit dem Rufbus entgegen nehmen und erläutern, ob sie erfüllbar sind und Empfehlungen für mögliche Alternativen geben. Wichtig sei es, nicht mehr die bisher bekannten Rufnummern zu wählen. Seit Dienstag sind alle nötigen Informationen auch auf der Internetseite zu finden, so Uwe Rößler. (Seite 14)

Hinweise und Nachfragen bei Mobus unter Tel. 03341 44990, Rufbus-Anmeldungen unter Tel. 03341 4494902, Rufbus Oderbruch-Süd unter Tel. 03341 4494903, Internet www.mo-bus.de, E-mail: info@mobus.de