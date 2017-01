Mehr Bewegung im Oderbuch

artikel-ansicht/dg/0/

Podelzig (MOZ) Bewegung kann bei vielen gesundheitlichen Problemen Abhilfe schaffen. In Podelzig hat der Sportler Tony Michalowski mit Freunden einen neuen Verein gegründet, über den er ab dieser Woche Gesundheits- und Reha-Sport an drei Standorten im Landkreis anbieten möchte.

Mit Spannung in jedem Muskel streckt der ehemalige Deutsche Meister im Bodybuilding einen Arm und das entgegengesetzte Bein von sich, während er sich mit den anderen Gliedmaßen auf eine Turnmatte stützt. Ein gutes Training für Rücken und Gleichgewicht. Davon hat Tony Michalowski Ahnung. Solche und ähnliche Übungen möchte der 30-jährige Podelziger ab diesem Monat allen vermitteln, die eine Reha-Maßnahme verordnet bekommen haben oder etwas für ihre Gesundheit tun möchten.

Im August hat der studierte Fitnessfachwirt deshalb mit sechs anderen Sportlern den Verein "Reha und Gesundheitssport Märkisch-Oderland" gegründet. Seine ursprüngliche Idee, in Lebus ein Fitnessstudio mit Schwerpunkt Gesundheit zu eröffnen, musste Tony Michalowski verwerfen. "Das lohnt sich bei den Einwohnerzahlen nicht", erklärt der 30-Jährige, der Geschäftsführer dreier Fitnessstudios in Frankfurt war, bevor er das Angebot bekam, an einer Grundschule in Eisenhüttenstadt als Sportlehrer zu arbeiten. Beim Rehasport ist er dennoch hängengeblieben. "Es macht mir einfach Spaß, wenn ich sehe, dass ich den Menschen wirklich helfen kann. Und die meisten wissen das auch zu schätzen", sagt er über seine Motivation. Und da es so ein Angebot im Kreis bisher nicht gäbe, kamen er und seine Freunde auf die Idee, als Verein Gesundheitssport anzubieten.

Ab Freitag soll zunächst an drei Standorten - Podelzig, Lebus und Manschnow - ein- bis zweimal wöchentlich 45 Minuten lang trainiert werden. Ab Herbst ist auch eine Gruppe in Alt-Zeschdorf geplant, wenn die Sanierung der dortigen Turnhalle abgeschlossen ist. Teilnehmen können jeweils bis zu 18 Personen, egal welchen Alters. "Eine Gruppe ist bereits voll. In der sind alle Teilnehmer zwischen 70 und 85 Jahren", erzählt Michalowski stolz.

Angeboten werde eine Mischung aus Ausdauer- und Gleichgewichtstraining sowie Muskelkräftigung. "Wir machen gymnastische Übungen mit Hilfsmitteln wie Gummibällen, Kurzhanteln und Therabändern", erläutert Michalowski das Konzept. Mit Aerobic hätten die Kurse nicht viel zu tun. Geeignet seien sie für alle, die präventiv etwas machen wollen. "Egal, ob sie ein Rückenleiden, Bluthochdruck oder Diabetes haben", betont er.

Für Menschen, die eine Reha-Maßnahme verordnet bekommen haben, ist das Angebot kostenlos. "Das übernimmt die Krankenkasse." Aber auch ohne Verordnung können Interessierte für 15 Euro monatlich die Kurse besuchen. Ausreden lässt der Sportlehrer nicht durchgehen: "Wenn jemand sagt, er habe keine Zeit, erinnere ich ihn immer an seine Gesundheit."

Um die Reha-Kurse anbieten und auch über die Krankenkassen abrechnen zu können, muss jeder Trainer eine Ausbildung zum Übungsleiter beim Deutschen Behindertensportverband nachweisen. Bisher ist Tony Michalowski der Einzige im Verein, der diese Lizenz besitzt. "Ziel ist es aber, dass noch mehr eine machen", sagt er. Das soll über die Vereinseinnahmen auch bezuschusst werden. "Schließlich wollen wir Qualität bieten", sagt der Vereinsvorsitzende. "Und wir sind noch händeringend auf der Suche nach Übungsleitern."

Als Räume wurden die Turnhallen der drei Standorte angemietet. Auch eine erste Grundausrüstung ist angeschafft. "Die soll im Laufe der Zeit natürlich aufgestockt werden", erklärt der 30-Jährige. Damit die Gruppen gefüllt werden, rührt der Verein schon kräftig die Werbetrommel. Und wenn irgendwann mehr Trainer zur Verfügung stehen, sei auch geplant, Ernährungsberatung, Eins-zu-eins-Training und betriebliche Gesundheitsfürsorge mit anzubieten. "Wichtig ist jetzt, dass wir erst mal anfangen und die Teilnehmer Spaß haben", sagt Michalowski.

Information und Anmeldung: www.gesundheitssport-mol.com; Telefon 033601 468408