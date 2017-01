13-kÃ¶pfige Familie verliert Obdach

artikel-ansicht/dg/0/

Der Polizei zufolge ist das Feuer in einer Abstellkammer des ersten Stocks ausgebrochen. Die elf Kinder im Alter von ein bis 16Jahren haben jedoch unversehrt das Gebäude verlassen können - wie auch ihre 38und 40 Jahre alten Eltern. Der Vater erlitt allerdings später einen Kreislaufzusammenbruch. Er musste am Abend ins Krankenhaus gefahren werden, aus dem er am Vormittag aber wieder entlassen wurde.

Die Familie trifft der Schicksalsschlag schon zum zweiten Mal. Bereits Anfang Februar 2013 war ihr Wohnhaus ein Raub der Flammen geworden. Seinerzeit fand die Polizei recht rasch die Ursache: ein durchgeschmortes Kabel. Es hatte Dämmmaterial im Dach entzündet.

Angesichts dessen hat die Polizei bei den Untersuchungen nun eine ähnliche Ursache in Betracht gezogen - aber ohne Ergebnis: "Die Elektrik war fachmännisch verlegt und in Ordnung", so Polizeisprecher Toralf Reinhardt. Deshalb wird jetzt wegen des Verdachts der fahrlässigen Brandstiftung ermittelt.

Die Feuerwehr war laut Neustadts Amtsdirektor Diete Fuchs mit insgesamt 39Einsatzkräften vor Ort. Sie habe den Brand noch so eindämmen können, dass er nicht aufs Untergeschoss übergriff. "Dort sind meines Wissens nach noch alle Räume bewohnbar", so Fuchs. Für vier Zimmer im Obergeschoss des Hauses gelte das aber nicht mehr. Mittlerweile ist die Familie bei den in der unmittelbaren Nachbarschaft lebenden Großeltern untergekommen. "Wir haben ihr alle mögliche Hilfe angeboten - was neuen Wohnraum oder Hilfe bei Formalitäten betrifft", so Fuchs.

Nach dem Brand 2013 hatte es eine Spendensammlung gegeben. Die Familie konnte ihr seinerzeit verbranntes Haus am Bohlweg komplett neu aufbauen - eben jenes, in dem es nun brannte.