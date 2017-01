Die Fehrbelliner Bibliothek will es wissen

artikel-ansicht/dg/0/

"Wir wollen einfach mal hören, was unsere Leser darüber denken", sagte Bibliothekarin Doris Krehl am Dienstag über die Umfrage. Schließlich gibt es die Onleihe oder Online-Bibliothek im Landkreis schon seit Jahren. Rund um die Uhr haben Leser darüber vom heimischen Computer oder Tablet aus Zugriff auf verschiedene Bücher, Zeitschriften, Hörbücher und vieles andere mehr. Die technischen Voraussetzungen dafür sind bislang aber nur in den Bibliotheken der Kommunen Kyritz, Neuruppin, Neustadt, Rheinsberg, Wittstock und Wusterhausen geschaffen worden. "Wir hängen da der Zeit etwas hinterher", so Doris Krehl, die selbst viel lieber handfeste Bücher verleiht, sich dem gefragten Fortschritt aber nicht verschließen würde. Die technischen Voraussetzungen für die Onleihe wären für die Gemeinde als Träger der Bibliothek allerdings mit Kosten verbunden. Ob dieser Wunsch in diesem Jahr realisiert wird, ist aber nicht sicher. "Mit den Zahlen aus der Umfrage hätten wir aber Argumente in der Hand", so Krehl.

Die Umfrage steht online unter www.stadtbuecherei.gemeinde-fehrbellin.de.