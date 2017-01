Team-Erlebnis fÃ¼r Einzelsportler

artikel-ansicht/dg/0/

Müllrose (MOZ) Bis zum 8.Februar können die Leser der Märkischen Oderzeitung für ihre Athleten zur Wahl der populärsten Sportler des Jahres 2016 in Oder-Spree stimmen. Die MOZ stellt in loser Folge alle Kandidaten vor. Heute: die Müllroser Schützengilde, Aufsteiger in die Regionalliga.

artikel-ansicht/dg/0/1/1541874/

Aller guten Dinge sind drei. So auch bei der Müllroser Schützengilde, die sich nach dem dritten Landesliga-Sieg in Folge dazu durchgerungen hatte, doch in die Regionalliga der Bogenschützen aufzusteigen. Zunächst hatten die Schlaubetaler um ihren Vorsitzenden Michael Schneider den höheren Fahraufwand gescheut. Doch die sportliche Herausforderung war zu verlockend.

Nach den beiden Regionalliga-Turnieren in Leipzig und Rostock ist die 1990 wiedergegründete Schützengilde in der Tabelle Fünfte und ist damit auf einem guten Weg, ihr Saisonziel Nichtabstieg zu erreichen. In Berlin und Hennigsdorf stehen noch zwei weitere Wettbewerbe an. Bei jedem Turnier gibt es sieben Vergleiche, jeweils drei Schützen einer Mannschaft schießen pro Match innerhalb von zwei Minuten sechs Pfeile auf eine Entfernung von 18 Metern. Der Athlet mit der höheren Ringzahl erhält zwei Punkte. Bei Ringgleichheit gibt es für beide Kontrahenten jeweils einen Zähler. Zum Sieg gegen ein Team sind sechs Satzpunkte notwendig. Der siegreichen Mannschaft werden dann zwei Spielpunkte angerechnet.

Jeder Verein kann zum Turnier sieben Schützen melden. Theoretisch würden auch drei Akteure pro Turnier reichen wie es einige Mannschaften auch praktizieren, doch laut Michael Schneider ist das nicht optimal. Der 52-Jährige schießt seit 1975 in Müllrose mit dem Bogen, ist damit einer der Gründungsmitglieder. Ebenfalls schon lange dabei ist Mannschaftsleiter Udo Kühl, der 1978 mit diesem Sport begann.

Während der Vater einer Bogensport-besessenen Familie sich mit Einsätzen in der Regionalliga zurückhält, ist der Dritte der Deutschen Hallenmeisterschaft in der Klasse Ü45 von 2014 Michael Schneider zusammen mit Isabel Kühl und Falk Just gesetzt. "Unsere besten Drei setzte ich vor allem in den Begegnungen gegen Mannschaften ein, die in der Tabelle neben uns sind. Wenn wir beispielsweise gegen Jena schießen, die in der Regel nur mit Sportschülern antreten, gebe ich auch den anderen ihre Einsatzmöglichkeiten, da wir gegen die Sportschüler in der Regel wenig Chancen haben", erklärt Udo Kühl. Dabei gibt es einige Besonderheiten. Nummer 4 der internen Rangliste ist Tino Beindorf. "Er bestreitet recht wenig Wettkämpfe, doch in den Mannschaftswettbewerben schießt er zuverlässig gut", erklärt Kühl. Oder die 17-jährige Christine Baum, die Müllroser Nummer 5. Beispielsweise lässt Kühl sie gern gegen Blankenfelde schießen, da dort junge Schützinnen am Start sind, mit denen sie schon gemeinsame Trainingslager bestritt. "Gegen die ist sie besonders motiviert", weiß Kühl

Oder es gibt nicht planbare Situationen. So war beispielsweise in Rostock Falk Just, der auch für den PSV Frankfurt beim Deutschen Schützenbund schießt, nach einigen Vergleichen müde, Christine Baum sprang für ihn erfolgreich ein. Ohnehin sei es für die Schützen angenehmer, wenn ihnen einige Vereinsmitglieder im Rücken noch lautstark die Daumen drücken. "So wird generell nach einem Schuss gejubelt. Auch wenn dieser nicht so gut ist, doch das kann auch den Gegner verunsichern", lässt Kühl etwas aus der Trickkiste blicken.

Natürlich ist ein schlechter Schuss für jeden Einzelnen in der Regionalliga besonders bitter, da er gleich für die ganze Mannschaft entscheidend sein kann. Umgekehrt verhält es sich mit einer Zehn. Das macht aber auch den speziellen Reiz solcher Teamwettbewerbe aus. Dabei ist die Regionalliga für die Schlaubetaler das in ihrem Rahmen Höchstmögliche. "In die Bundesliga wollen wir nicht, das wäre viel zu aufwändig. Allein an Kaution müssten wir 2500 Euro hinterlegen", weist Kühl auf die Grenzen des derzeit 53 Mitglieder zählenden Vereins hin. Auch die Bundesliga beim Deutschen Bogensportverband war für die Schlaubetaler schon ein Thema. Doch "zu viele Wettkämpfe", winkt Kühl ab. So konzentrieren sich die Müllroser Bogenschützen auf die Meisterschaften mit dem Compoundbogen in der Halle und im Freien auf Landes- und Bundesebene, einige wenige wie Michael Schneider und sein Sohn Eric beispielsweise, bestreiten erfolgreich auch die Feld- und Waldrunde.

"Durch den Bogensport kommen wir durch ganz Deutschland. Zudem haben wir ein intaktes Vereinsleben", stellt Michael Schneider das Wesentliche für den Verein heraus. Natürlich soll am 5. Februar beim abschließenden Turnier in Hennigsdorf auch eine weitere Regionalliga-Saison sportlich abgesichert sein.