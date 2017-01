Lesestoff zur Stadtgeschichte

artikel-ansicht/dg/0/

artikel-ansicht/dg/0/1/1541877/

"Eigentlich waren nur vier Doppelseiten geplant, aber wir hatten so viel Material, da ist es ein Buch geworden", verkündet Christa Wunderlich an dem Plexiglas-Pult, das seit Kurzem das Biedermeier-Zimmer im Obergeschoss ergänzt. Die Lektüre stimmt Besucher auf das ein, was sie erwartet. Zunächst gibt es unter der Überschrift Biedermeier contra Vormärz eine allgemeine Einführung. "Wer herkommt, muss nicht sattelfest in Geschichte sein. Wir sind ja für alle da, die Lust und Spaß haben an der Stadtgeschichte", fügt die Museumsleiterin hinzu.

Eine ganze Menge kann man sich dazu nun erlesen, über Allgemeines zur Biedermeier-Zeit ein "Gefühl für Strausberg" bekommen. Da taucht zum Beispiel Mathilde Puhlmann um 1860 auf, eine Frau aus einer Bürgermeisterfamilie. Überdies sind weitere Personen genannt, die in jener Zeit zusammensaßen, authentische Namen, wie Christa Wunderlich betont. Eingegangen wird auch auf Carl Daniel Freydank aus dem Malercorps der Königlichen Porzellanmanufaktur, von dem eine Stadtansicht Mitte des 19. Jahrhunderts stammt. Zwar hatte die Museumsleiterin sie vor einiger Zeit nicht im Original ersteigern können, aber das Bild findet sich nun in dem Material.

Eingeordnet ist zudem ein Auszug aus einem Brief Theodor Fontanes an seinen Verleger Wilhelm Hertz von 1863, den sie entdeckt hat. Er belegt eindeutig, dass der Dichter bei seinen "Wanderungen" durch die Mark auch in Strausberg Station gemacht hat. Vermutlich ist er seinerzeit im Hotel Proske an der Ecke Große/Müncheberger Straße abgestiegen, heute das Whisky-Haus.

Eine Seite widmet sich einem Diorama der Stadt um 1820, das zwar in den Nachkriegswirren aus dem damaligen Museumsstandort am Gymnasium verschwunden ist, aber als Foto noch existiert. Dazu gibt es einen Museumsbericht aus jener Zeit, der Strausberg beschreibt.Eine andere Passage passt zu aktuellen Funden von der Baustelle der neuen Sporthalle in der Hegermühlenstraße. Auf dem einstigen Friedhof hatten Archäologen auch etliche Gebeine von Kindern freigelegt, die offenbar an Unterernährung bzw. Mangelerscheinungen gestorben waren.Zur wirtschaftlichen Lage jener Zeit ist überliefert, dass von 600 Familien zwar 200 vom Tuchmachergewerbe lebten, aber auch ebenso viele arbeitslos waren.

Ein Kapitel befasst sich mit der Thematik Bürgerschaft und Militär, der bereits eine Sonderschau gewidmet war, und auch das Landarmenhaus wird kurz angerissen. "Darum geht es später unten noch ausführlich", kündigt Christa Wunderlich an. Abschließend gibt es eine Zeittafel zur Stadtgeschichte und den Quellennachweis. Überdies liefert eine große Tafel an der Wand einen Überblick über Persönlichkeiten, in der benachbarten Küche gibt es auf anderen Tafeln weitere Hintergrundinformationen. In dem Raum mit der eingefliesten alten Kochmaschine sind zudem die Möbel frisch aufgearbeitet. Mit viel Liebe zum Detail und von Tischlern aus der Stadt, hebt Christa Wunderlich hervor.

Sie lobt zugleich neben dem Engagement ihres Teams, dem Rückhalt in Politik und Verwaltung sowie der Unterstützung von Bürgern die Hilfe von Strausberger Firmen bei den Vorarbeiten für den anstehenden Umbau im Erdgeschoss. Im künftigen Entree mit Kasse und Shop liegt neuer Teppich, sind Heizungen versetzt worden. Auch einen Computer gibt es jetzt, so dass Mitarbeiter nun auch dort Texte zusammenstellen und andere Arbeiten erledigen können. In dem Raum startet nach der Umgestaltung die Ausstellung mit Ur- und Frühgeschichte, die Sammlung zur Stadtgeschichte beginnt dann nebenan.

Außer dem Entree werde ab März im Obergeschoss der Raum neben dem Biedermeierzimmer umgestaltet, der in der Chronologie die Industrialisierungszeit mit Elektrizität, Eisenbahn und Firmengründungen wie Knopffabrik abbildet. Wiederfinden würden sich dort zudem die Vorstadt, die bislang total fehlte, sowie die Themen Jagd und Forst sowie Tourismus. Christa Wunderlich schätzt, dass 2017 auch der benachbarte schmale Raum verändert wird, in dem sich Vereinsgeschichte wiederfindet.

In jedem Falle werde der traditionelle Ostermarkt am ersten Märzwochenende stattfinden, kündigt die Leiterin an und verweist darauf, dass das Haus bis auf vielleicht einzelne Schließtage trotz Umbau offen bleibt. Sonderausstellungen werde es zwar 2017 nicht geben, aber auf jeden Fall wieder Vorträge. Den Ersten zu den Grabungen in der Hegermühlenstraße vermutlich noch im Januar.