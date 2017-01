100Â 000 Euro Schaden nach Feuer

artikel-ansicht/dg/0/

Neuholland (OGA) 100 000 Euro Schaden hat ein Brand am alten Forsthaus in Neuholland verursacht. Ein steinerner Stall ist durch die Flammen komplett zerstört worden. Rund 30 Mal hat es in den vergangenen neun Monaten in Oberhavel gebrannt.

Nicht mehr zu retten: Der gemauerte Stall am alten Forsthaus in Neuholland ist in der Nacht zu Dienstag ein Opfer der Flammen geworden. © Volkmar Ernst/OGA

Gemeldet hatte das Feuer ein Autofahrer, der auf seinem Weg zwischen Freienhagen und Neuholland in einiger Entfernung ein Gebäude brennen sah. Er alarmierte gegen 23.30 Uhr die Feuerwehr, die mit neun Fahrzeugen aus Hammer, Neuholland, Liebenwalde, Kreuzbruch und Freienhagen anrückte und den Brand löschte.

42 Feuerwehrleute und vier Polizisten waren im Einsatz. Das Forsthaus selbst, das seit Längerem leer steht, ist durch den Brand nicht beschädigt worden. Den gut erhaltenen gemauerten Stall, in dem Möbel und Heu eingelagert waren, konnten die Feuerwehrleute indes nicht mehr retten. Verletzt wurde niemand.

Nach derzeitigem Ermittlungsstand kann eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, meint Polizeisprecher Toralf Reinhardt. Eine direkte Verbindung wollte er nicht zu den beiden anderen Bränden im Bereich Neuholland in den vergangenen Wochen ziehen. Er bestätigte allerdings Ähnlichkeiten. So könne in allen Fällen Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden, alle drei Objekte seien abgelegen, und das Feuer brach jeweils zur Nacht aus.

In den zwei ersten Fällen waren Strohmieten betroffen. "Da kann es schon mal sein, dass Jugendliche gekokelt haben", so Reinhardt. Abweichend davon seien beim Forsthaus-Stall aktiv die normalerweise verschlossenen Türen an dem gut erhaltenen Gebäude aufgebrochen worden, und es gab Schmierereien.

Insgesamt hat die Polizei in den vergangenen neun Monaten 30 Brände in Oberhavel registriert. Von einer Brandserie geht die Polizei dennoch derzeit nicht aus. Einige Fälle könnten in einem Zusammenhang stehen, andere nicht. Die Aufklärung dieser Art von Bränden sei wegen der komplizierten Spurenlage schwierig, so Polizeisprecher Reinhardt.